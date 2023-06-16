https://ria.ru/20230616/sanktsii-1878726351.html

Путин рассказал о влиянии санкций на Россию

Путин рассказал о влиянии санкций на Россию - РИА Новости, 16.06.2023

Путин рассказал о влиянии санкций на Россию

Те, кто пытается искусственно ограничить другие страны, сами страдают в первую очередь от этого, санкции не помешают развитию России, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:10

2023-06-16T17:10

2023-06-16T17:24

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Те, кто пытается искусственно ограничить другие страны, сами страдают в первую очередь от этого, санкции не помешают развитию России, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2023."Всё попытки искусственно ограничить приводят к тому, что от этого в большей степени начинают страдать те, кто вводит эти ограничения. Нас это не может радовать, но это не приводит и не приведёт к наступлению таких обстоятельств, которые мешают нашему развитию", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин