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Ливанский политик отреагировал на задержание Польшей борта с делегацией ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023
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20:49 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/samolet-1878792199.html
Ливанский политик отреагировал на задержание Польшей борта с делегацией ЮАР
Ливанский политик отреагировал на задержание Польшей борта с делегацией ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023
Ливанский политик отреагировал на задержание Польшей борта с делегацией ЮАР
Задержание Польшей самолета с охраной президента ЮАР Сирила Рамофосы является беспрецедентным в истории международных отношений воздушным пиратством, заявил РИА РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:49
2023-06-16T20:49
юар
польша
варшава
сирил рамафоса
в мире
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БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Задержание Польшей самолета с охраной президента ЮАР Сирила Рамофосы является беспрецедентным в истории международных отношений воздушным пиратством, заявил РИА Новости генеральный секретарь ливанской партии "Мурабитун" Мустафа Хамдан. Ранее репортер издания TimesLIVE с застрявшего в Варшаве рейса с журналистами из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Аманда Хоза сообщила, что журналистов впервые за сутки выпустили из самолета. "То, что совершило польское правительство в отношении самолета с делегацией из ЮАР, стремящейся к достижению мира, является беспрецедентным в истории глобальных международных отношений воздушным пиратством", - сказал Хамдан. По его мнению, польское правительство "доказало, что встало на сторону неонацистов". "Все страны мира должны осудить эти из ряда вон выходящие действия, обязать правительство Польши немедленно освободить этот самолет и ввести международные санкции, чтобы подобные инциденты не повторялись", - считает политик. Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии. Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA. Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".
https://ria.ru/20230616/vizit-1878593537.html
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юар, польша, варшава, сирил рамафоса, в мире
ЮАР, Польша, Варшава, Сирил Рамафоса, В мире
Ливанский политик отреагировал на задержание Польшей борта с делегацией ЮАР

Политик Хамдан назвал задержание Польшей самолета с делегацией ЮАР воздушным пиратством

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 июн - РИА Новости. Задержание Польшей самолета с охраной президента ЮАР Сирила Рамофосы является беспрецедентным в истории международных отношений воздушным пиратством, заявил РИА Новости генеральный секретарь ливанской партии "Мурабитун" Мустафа Хамдан.
Ранее репортер издания TimesLIVE с застрявшего в Варшаве рейса с журналистами из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Аманда Хоза сообщила, что журналистов впервые за сутки выпустили из самолета.
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"То, что совершило польское правительство в отношении самолета с делегацией из ЮАР, стремящейся к достижению мира, является беспрецедентным в истории глобальных международных отношений воздушным пиратством", - сказал Хамдан.
По его мнению, польское правительство "доказало, что встало на сторону неонацистов".
"Все страны мира должны осудить эти из ряда вон выходящие действия, обязать правительство Польши немедленно освободить этот самолет и ввести международные санкции, чтобы подобные инциденты не повторялись", - считает политик.
Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию.
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Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии.
Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA.
Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".
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