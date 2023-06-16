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"Аэрофлот" анонсировал запуск новых зарубежных рейсов

"Аэрофлот" анонсировал запуск новых зарубежных рейсов - РИА Новости, 16.06.2023

"Аэрофлот" анонсировал запуск новых зарубежных рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" осенью планирует запустить рейсы на Бали, прорабатывает полеты в Гонконг, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:10

2023-06-16T12:10

2023-06-16T12:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" осенью планирует запустить рейсы на Бали, прорабатывает полеты в Гонконг, сообщил журналистам на ПМЭФ гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Сейчас из России нет прямых рейсов по этим направлениям. "Мы планируем полететь в Денпасар, на Бали. Работаем с авиавластями. Начало полетов на Бали - осень, сентябрь-октябрь", - сказал Александровский. "И еще одно направление - Гонконг", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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аэрофлот, гонконг, россия, бали, новости - туризм, экономика