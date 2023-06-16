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Хоценко договорился о реабилитации омских бойцов СВО на Кавминводах - РИА Новости, 16.06.2023
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Омская область
 
14:12 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/reabilitatsiya-1878630819.html
Хоценко договорился о реабилитации омских бойцов СВО на Кавминводах
Хоценко договорился о реабилитации омских бойцов СВО на Кавминводах - РИА Новости, 16.06.2023
Хоценко договорился о реабилитации омских бойцов СВО на Кавминводах
Глава Омской области Виталий Хоценко и глава Ставрополья Владимир Владимиров подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:12
2023-06-16T14:12
омская область
экономика
омская область
виталий хоценко
санкт-петербург
вооруженные силы рф
владимир владимиров
ставропольский край
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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко и глава Ставрополья Владимир Владимиров подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договоренность о реабилитации на Кавказских Минеральных Водах омских бойцов СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Стороны подтвердили, в частности, договорённости об организации отдыха и восстановления на Кавказских Минеральных Водах омских бойцов, которые будут возвращаться с СВО, для полноценной их реабилитации. Ставропольский край славится своим лечебным курортом — Кавказскими Минеральными Водами. В свою очередь медицинские учреждения Омской области оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе при лечении сложных заболеваний. "Со своей стороны готовы многое предложить: поставки химической и молочной продукции, взаимодействие в сельскохозяйственной сфере и культурный обмен. Уже заключили контракт на поставку котельных. Кроме того, Ставропольский край готов принять наших бойцов на реабилитацию на Кавказских Минеральных Водах", - прокомментировал итоги встречи глава Омской области Виталий Хоценко. В мае по приглашению Виталия Хоценко в Омской области с рабочим визитом побывала делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым. Омская область планирует поставлять в Ставропольский край химическую продукцию, расширять ассортимент экспорта омских молочных продуктов. Стороны будут развивать отношения в туристической, культурной и гуманитарной сферах. Также планируется развивать культурный обмен. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
омская область
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экономика, омская область, виталий хоценко, санкт-петербург, вооруженные силы рф, владимир владимиров, ставропольский край
Омская область , Экономика, Омская область, Виталий Хоценко, Санкт-Петербург, Вооруженные силы РФ, Владимир Владимиров, Ставропольский край
Хоценко договорился о реабилитации омских бойцов СВО на Кавминводах

Губернатор Хоценко договорился о реабилитации омских бойцов спецоперации на Кавминводах

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиРуководитель Омской области Виталий Хоценко и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали на полях ПМЭФ-2023 соглашение между регионами о сотрудничестве
Руководитель Омской области Виталий Хоценко и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали на полях ПМЭФ-2023 соглашение между регионами о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко и глава Ставрополья Владимир Владимиров подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договоренность о реабилитации на Кавказских Минеральных Водах омских бойцов СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Стороны подтвердили, в частности, договорённости об организации отдыха и восстановления на Кавказских Минеральных Водах омских бойцов, которые будут возвращаться с СВО, для полноценной их реабилитации. Ставропольский край славится своим лечебным курортом — Кавказскими Минеральными Водами. В свою очередь медицинские учреждения Омской области оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе при лечении сложных заболеваний.
«
"Со своей стороны готовы многое предложить: поставки химической и молочной продукции, взаимодействие в сельскохозяйственной сфере и культурный обмен. Уже заключили контракт на поставку котельных. Кроме того, Ставропольский край готов принять наших бойцов на реабилитацию на Кавказских Минеральных Водах", - прокомментировал итоги встречи глава Омской области Виталий Хоценко.
В мае по приглашению Виталия Хоценко в Омской области с рабочим визитом побывала делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым. Омская область планирует поставлять в Ставропольский край химическую продукцию, расширять ассортимент экспорта омских молочных продуктов. Стороны будут развивать отношения в туристической, культурной и гуманитарной сферах. Также планируется развивать культурный обмен.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры
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На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

Сессия Бизнес контакт с Владимиром Соловьевым

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

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Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

Георгий Чичерин, генеральный директор, ООО Автодор-Инвест, Денис Корниенко, генеральный директор, ООО Газпром газомоторное топливо и Николай Одинцов, Вице-президент по развитию корпоративных продаж дивизиона Автобусы, ООО Управляющая компания Группа ГАЗ

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

Ведущий торжественный церемонии Дмитрий Дибров на открытии, в рамках культурной программы XXVI Петербургского международного экономического форума, выставочного фотопроекта Воображаемые путешествия в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

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6 из 10
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Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

Деловой завтрак Сбера

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

Сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером с использованием искусственного интеллект

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

Подписание меморандума о сотрудничестве между АО РЭЦ и Халяль Холдинг при Духовном Управлении Мусульман РФ (ДУМ РФ)

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
Омская областьЭкономикаОмская областьВиталий ХоценкоСанкт-ПетербургВооруженные силы РФВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
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