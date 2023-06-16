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Хоценко договорился о реабилитации омских бойцов СВО на Кавминводах

Хоценко договорился о реабилитации омских бойцов СВО на Кавминводах - РИА Новости, 16.06.2023

Хоценко договорился о реабилитации омских бойцов СВО на Кавминводах

Глава Омской области Виталий Хоценко и глава Ставрополья Владимир Владимиров подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:12

2023-06-16T14:12

2023-06-16T14:12

омская область

экономика

омская область

виталий хоценко

санкт-петербург

вооруженные силы рф

владимир владимиров

ставропольский край

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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко и глава Ставрополья Владимир Владимиров подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договоренность о реабилитации на Кавказских Минеральных Водах омских бойцов СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Стороны подтвердили, в частности, договорённости об организации отдыха и восстановления на Кавказских Минеральных Водах омских бойцов, которые будут возвращаться с СВО, для полноценной их реабилитации. Ставропольский край славится своим лечебным курортом — Кавказскими Минеральными Водами. В свою очередь медицинские учреждения Омской области оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе при лечении сложных заболеваний. "Со своей стороны готовы многое предложить: поставки химической и молочной продукции, взаимодействие в сельскохозяйственной сфере и культурный обмен. Уже заключили контракт на поставку котельных. Кроме того, Ставропольский край готов принять наших бойцов на реабилитацию на Кавказских Минеральных Водах", - прокомментировал итоги встречи глава Омской области Виталий Хоценко. В мае по приглашению Виталия Хоценко в Омской области с рабочим визитом побывала делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым. Омская область планирует поставлять в Ставропольский край химическую продукцию, расширять ассортимент экспорта омских молочных продуктов. Стороны будут развивать отношения в туристической, культурной и гуманитарной сферах. Также планируется развивать культурный обмен. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, омская область, виталий хоценко, санкт-петербург, вооруженные силы рф, владимир владимиров, ставропольский край