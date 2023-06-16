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Путин объяснил, почему Россия обязана увеличивать расходы на оборону

Путин объяснил, почему Россия обязана увеличивать расходы на оборону - РИА Новости, 16.06.2023

Путин объяснил, почему Россия обязана увеличивать расходы на оборону

Россия обязана увеличивать расходы на укрепление обороны и безопасности страны, это необходимо делать для защиты суверенитета, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:12

2023-06-16T15:12

2023-06-16T15:56

пмэф-2023

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия обязана увеличивать расходы на укрепление обороны и безопасности страны, это необходимо делать для защиты суверенитета, заявил президент России Владимир Путин."Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом, и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, экономика, владимир путин