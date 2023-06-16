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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023
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21:12 16.06.2023 (обновлено: 21:29 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/putin-1878797377.html
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента ЮАР
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента ЮАР
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой не исключена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:12
2023-06-16T21:29
юар
владимир путин
сирил рамафоса
россия
международный уголовный суд
брикс
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой не исключена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Рамафоса входит в состав африканской делегации, которая в пятницу провела переговоры с Владимиром Зеленским, а в субботу ее примет Путин. Глава ЮАР отметил, что у него состоялись "очень честные обсуждения" с Зеленским, он выразил надежду на то, что такими же будут его переговоры с Путиным."Двусторонние контакты не исключаются", - сказал Песков.На повестке встречи Путина с африканской делегацией вопросы украинского урегулирования. Рамафоса ранее сообщил, что хочет провести с Путиным переговоры, где, в том числе, намерен обсудить саммит БРИКС.В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС, куда приглашен Путин. Эта страна находится в юрисдикции МУС, досудебная палата которой 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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юар, владимир путин, сирил рамафоса, россия, международный уголовный суд, брикс, москва
ЮАР, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Россия, Международный уголовный суд, БРИКС, Москва
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента ЮАР

Песков допустил двусторонние контакты Путина и президента ЮАР Рамафосы

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой не исключена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Рамафоса входит в состав африканской делегации, которая в пятницу провела переговоры с Владимиром Зеленским, а в субботу ее примет Путин. Глава ЮАР отметил, что у него состоялись "очень честные обсуждения" с Зеленским, он выразил надежду на то, что такими же будут его переговоры с Путиным.
"Двусторонние контакты не исключаются", - сказал Песков.
На повестке встречи Путина с африканской делегацией вопросы украинского урегулирования. Рамафоса ранее сообщил, что хочет провести с Путиным переговоры, где, в том числе, намерен обсудить саммит БРИКС.
В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС, куда приглашен Путин. Эта страна находится в юрисдикции МУС, досудебная палата которой 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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