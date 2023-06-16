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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента ЮАР

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и президента ЮАР

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой не исключена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:12

2023-06-16T21:12

2023-06-16T21:29

юар

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сирил рамафоса

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой не исключена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Рамафоса входит в состав африканской делегации, которая в пятницу провела переговоры с Владимиром Зеленским, а в субботу ее примет Путин. Глава ЮАР отметил, что у него состоялись "очень честные обсуждения" с Зеленским, он выразил надежду на то, что такими же будут его переговоры с Путиным."Двусторонние контакты не исключаются", - сказал Песков.На повестке встречи Путина с африканской делегацией вопросы украинского урегулирования. Рамафоса ранее сообщил, что хочет провести с Путиным переговоры, где, в том числе, намерен обсудить саммит БРИКС.В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС, куда приглашен Путин. Эта страна находится в юрисдикции МУС, досудебная палата которой 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, которая не признает юрисдикцию МУС, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230614/nato-1878099327.html

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юар, владимир путин, сирил рамафоса, россия, международный уголовный суд, брикс, москва