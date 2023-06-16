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Ведущий пленарной сессии заявил, что вопросы Путину заранее не определялись - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
18:30 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/putin-1878762709.html
Ведущий пленарной сессии заявил, что вопросы Путину заранее не определялись
Ведущий пленарной сессии заявил, что вопросы Путину заранее не определялись - РИА Новости, 16.06.2023
Ведущий пленарной сессии заявил, что вопросы Путину заранее не определялись
Вопросы президенту России Владимиру Путину на пленарной сессии ПМЭФ не обсуждались заранее, заявил РИА Новости на ПМЭФ ведущий сессии, политолог Дмитрий Саймс. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:30
2023-06-16T18:30
пмэф-2023
россия
дмитрий саймс
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вопросы президенту России Владимиру Путину на пленарной сессии ПМЭФ не обсуждались заранее, заявил РИА Новости на ПМЭФ ведущий сессии, политолог Дмитрий Саймс. "Вопросы заранее никак не обсуждались. Мне было сказано с самого начала, что вопросы определяю только я. У меня была возможность ознакомиться с предварительным текстом выступления, подчеркиваю - предварительным, так что я представлял примерно, о чем президент будет говорить, но это, в общем-то, было абсолютно спонтанно, какие вопросы я буду задавать", - сказал Саймс на стенде РИА Новости на форуме. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, дмитрий саймс, владимир путин, политика
ПМЭФ-2023, Россия, Дмитрий Саймс, Владимир Путин, Политика
Ведущий пленарной сессии заявил, что вопросы Путину заранее не определялись

Политолог Саймс заявил, что вопросы Путину на пленарной сессии ПМЭФ определял сам

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вопросы президенту России Владимиру Путину на пленарной сессии ПМЭФ не обсуждались заранее, заявил РИА Новости на ПМЭФ ведущий сессии, политолог Дмитрий Саймс.
"Вопросы заранее никак не обсуждались. Мне было сказано с самого начала, что вопросы определяю только я. У меня была возможность ознакомиться с предварительным текстом выступления, подчеркиваю - предварительным, так что я представлял примерно, о чем президент будет говорить, но это, в общем-то, было абсолютно спонтанно, какие вопросы я буду задавать", - сказал Саймс на стенде РИА Новости на форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: выступление Владимира Путина и курс на открытость экономики
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра совместно с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедбеном Заидом Аль Нахайяном павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

Сессия: Отечественные бренды - новые возможности для роста

Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

Сессия Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру

Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

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Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор, АО НСПК

Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

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5 из 10
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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрийской Республики

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Валерий Мишарин, Исполнительный директор, ООО Русский лен и Сергей Анохин, Первый вице-президент финансовый директор, ПАО Ростелеком

Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время встречи на полях ПМЭФ

Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

Нарек Терян, Заместитель Министра экономики Республики Армении, Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Дмитрий Вахруков, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияДмитрий СаймсВладимир ПутинПолитика
 
 
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