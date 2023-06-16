https://ria.ru/20230616/putin-1878762709.html

Ведущий пленарной сессии заявил, что вопросы Путину заранее не определялись

Ведущий пленарной сессии заявил, что вопросы Путину заранее не определялись - РИА Новости, 16.06.2023

Ведущий пленарной сессии заявил, что вопросы Путину заранее не определялись

Вопросы президенту России Владимиру Путину на пленарной сессии ПМЭФ не обсуждались заранее, заявил РИА Новости на ПМЭФ ведущий сессии, политолог Дмитрий Саймс. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:30

2023-06-16T18:30

2023-06-16T18:30

пмэф-2023

россия

дмитрий саймс

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878708985_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_188ab560a1cc3a5013396d8ee9d52ddd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вопросы президенту России Владимиру Путину на пленарной сессии ПМЭФ не обсуждались заранее, заявил РИА Новости на ПМЭФ ведущий сессии, политолог Дмитрий Саймс. "Вопросы заранее никак не обсуждались. Мне было сказано с самого начала, что вопросы определяю только я. У меня была возможность ознакомиться с предварительным текстом выступления, подчеркиваю - предварительным, так что я представлял примерно, о чем президент будет говорить, но это, в общем-то, было абсолютно спонтанно, какие вопросы я буду задавать", - сказал Саймс на стенде РИА Новости на форуме. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий саймс, владимир путин, политика