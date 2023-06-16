https://ria.ru/20230616/putin-1878748189.html

Президент Алжира назвал Путина другом всего человечества

Президент Алжира назвал Путина другом всего человечества - РИА Новости, 16.06.2023

Президент Алжира назвал Путина другом всего человечества

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал своего российского коллегу Владимира Путина другом всех стран и всего человечества. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:50

2023-06-16T17:50

2023-06-16T18:02

пмэф-2023

экономика

владимир путин

абдельмаджид теббун

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал своего российского коллегу Владимира Путина другом всех стран и всего человечества."Я делаю вывод из ваших слов, господин президент, что вы друг всего человечества, друг всех стран мира, как и Алжира. Мы любим всех, кроме тех, кто питает к нам вражду", - сказал Теббун, обращаясь к российскому лидеру на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

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экономика, владимир путин, абдельмаджид теббун