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О росте экономики, многополярном мире и провале ВСУ. Путин выступил на ПМЭФ

О росте экономики, многополярном мире и провале ВСУ. Путин выступил на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

О росте экономики, многополярном мире и провале ВСУ. Путин выступил на ПМЭФ

Президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума и рассказал о новом мировом порядке, устойчивости... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:21

2023-06-16T16:21

2023-06-16T20:07

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владимир путин

экономика

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума и рассказал о новом мировом порядке, устойчивости российской экономики и контрнаступлении ВСУ. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Рекордно низкая безработица и рост ВВПРоссийская экономика адаптировалась к новым условиям и показывает поступательный рост благодаря правильно выбранной стратегии в прошлом году, подчеркнул глава государства."Безработица — 3,3 процента. Такой низкой она еще не была никогда".Власти не допустили раскачки цен, рост ВВП будет под два процента по итогам года, это позволит России сохранить место в числе ведущих мировых экономик, пояснил президент."В апреле текущего года валовой внутренний продукт вырос на 3,3 процента в годовом выражении. А по итогам года он прибавит более процента".Рост доходов и повышение МРОТС января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5 процента, заявил глава государства. К 2030-му в номинальном выражении МРОТ должен вырасти вдвое. "В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки — составил 9,8 процента".Реальные располагаемые доходы вышли в плюс, указал российский лидер. По его словам, ипотека растет опережающими темпами — более 18 процентов."Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И если посмотреть на их доходы — они выросли на 25 процентов, а уровень бедности составил значение 9,8 процента".Президент предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости."Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет".О проверках бизнесаБизнес, который не связан с высокими рисками для человека, не должен подвергаться проверкам, заявил президент."Прошу правительство вместе с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго отслеживать ее выполнение. Это очень важно иначе смысла нет в нашей работе, надо все прописать, как в свое время говорил известный наш комик, тщательнее надо проработать так называемую юридическую технику, чтобы каждое слово было понятно".Глава государства напомнил, что в прошлом году в России установили мораторий на плановые проверки бизнеса, а затем его продлили на 2023 год."Для предпринимателей, деятельность которых не сопряжена с высокими рисками причинения вреда, мораторий действует до 2030 года".Президент поручил закрепить в законодательстве нормы о праве проводить проверки, где они остаются, только профильными ведомствами и строго отслеживать их выполнение.О многополярном мире и крахе колониализма"Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок укрепляется. Это неизбежный процесс".Некоторые страны мира не хотят, чтобы другие имели альтернативу их самолетам, банковским услугам и многому другому, добавил Путин. Им не нужны конкуренты, и они пытаются "отменить" оппонентов, но сделать это не получится."С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы".России удалось переориентировать экономику на рынки азиатских стран, на Африку, на Латинскую Америку. Путин также обратил внимание на динамику ненефтегазовых доходов — плюс 9,1 процента."Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: когда же мы слезем с нефтегазовой иглы? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот".Об уходе западных компаний"Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка, из нашей экономики. Даже наоборот, предлагали взвесить все за и против, хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага. У каждого из наших партнеров было право выбора".При этом власти не закрывали двери перед теми западными компаниям, которые захотят вернуться."Кроме одежды и обуви, это в основном программное обеспечение, бытовая химия, парфюмерия, косметика и так далее. Не открою тайну, если скажу, что в ходе общения с представителями отечественных деловых кругов все чаще звучит просьба не пускать "блуждающие" иностранные компании назад".Провал контрнаступления и горящие "Леопарды"После выступления, посвященного экономической повестке, президент ответил на вопросы модератора Дмитрия Саймса о ситуации вокруг Украины. Путин сообщил, что Киев перешел в наступление и использует стратегические резервы для прорыва, но успехов не имеет."Ни на одном из участков они (ВСУ. — Прим. ред.) не достигли своих целей. Действительно, потери у них очень большие. Примерно один к десяти по сравнению с российской армией. Это факт".ВСУ предпринимают новые попытки атаковать, бои идут прямо сейчас, в том числе в Запорожской области, но шансов у Киева нет."К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь".По словам президента, Россия за год в 2,7 раза увеличила выпуск военной продукции, в то время как Киев утратил собственное военное производство."Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, все, что используют, это извне приносят. Так много не навоюешь".Российский лидер также прокомментировал возможные поставки F-16 для Киева. Он назвал их серьезной опасностью дальнейшего втягивания НАТО в конфликт."Если (истребители. — Прим. ред.) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас".Глава государства уточнил, что российские военные успешно уничтожают западную военную технику."Танки (иностранные. — Прим. ред.) горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16".О "последышах Гитлера" и борьбе с нацизмом"Война на Украине, на Юго-Востоке Украины, была начата украинским режимом при поддержке их спонсоров на Западе в 2014 году. Но об этом никто старается не говорить на Западе. Но я вынужден напомнить: авиация, танки, артиллерия были применены на северо-западе против Донбасса. Что это, если не война? Это и есть война. И она продолжалась почти девять лет".Глава государства обвинил украинские власти в героизации неонацистов."На пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост — это уничтожение шести миллионов евреев. Полтора миллиона было уничтожено на Украине, и прежде всего — руками бандеровцев".Путин процитировал записи бандеровцев 1939-1941 годов, где они сообщают, что "Москва и жидовство — самые большие враги Украины". Он отметил, что читал показания бандеровца после Великой Отечественной войны, где тот рассказывал о расстреле еврейской семьи — мужчины-инвалида, его жены и дочерей семи и 11 лет."Знаете, без комка в горле читать невозможно. <...> Вот это те, кто сегодня являются героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают персонально и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться".Задача денацификации Украины — одна из ключевых для Москвы, подчеркнул российский лидер."Мы обязаны с этим бороться. Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем"."Хрен им". Путин — о ядерном оружииРоссия располагает большим количеством ядерного оружия и не сократит его запасы."У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время склоняют, чтобы мы начали переговоры по сокращению — хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят".По словам президента, западные страны постоянно провоцируют Москву на жесткие действия и ждут, что она начнет "кнопки нажимать".Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. И, понимая, что успех маловероятен, вот нас провоцируют на какие-то жесткие действия в надежде потом ткнуть пальцем и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие жестокие, и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать".Российский лидер также затронул тему размещения ядерного оружия в Белоруссии, отметив, что это элемент сдерживания.

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Путин об успешном развитии российского бизнеса и иностранных компаниях Стратегия, выбранная властями России и бизнесом в прошлом году, сработала и набирает силу, заявил президент РФ Владимир Путин. 2023-06-16T16:21 true PT1M35S

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"Ни на одном из участков они не достигли своих целей" — Путин о контрнаступлении ВСУ Киев в ходе контрнаступления не достиг своих целей ни на одном из участков, заявил президент России Владимир Путин. 2023-06-16T16:21 true PT2M20S

Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа" Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа" 2023-06-16T16:21 true PT0M07S

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владимир путин, экономика, россия, вооруженные силы украины, евразийский экономический союз, ржд, киев, украина