https://ria.ru/20230616/putin-1878533965.html
Встреча президентов России и ОАЭ на ПМЭФ. Трансляция
Встреча президентов России и ОАЭ на ПМЭФ. Трансляция - РИА Новости, 16.06.2023
Встреча президентов России и ОАЭ на ПМЭФ. Трансляция
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:16
2023-06-16T12:16
2023-06-16T12:16
оаэ
санкт-петербург
россия
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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5
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Путина с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге
LIVE: Встреча Путина с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге
2023-06-16T12:16
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оаэ, санкт-петербург, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, видео
ОАЭ, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Встреча президентов России и ОАЭ на ПМЭФ. Трансляция
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.
2023-06-16T12:16
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PT5M49S
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.