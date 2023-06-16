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Встреча президентов России и ОАЭ на ПМЭФ. Трансляция

Встреча президентов России и ОАЭ на ПМЭФ. Трансляция - РИА Новости, 16.06.2023

Встреча президентов России и ОАЭ на ПМЭФ. Трансляция

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:16

2023-06-16T12:16

2023-06-16T12:16

оаэ

санкт-петербург

россия

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

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Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проводят встречу в Санкт-Петербурге.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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LIVE: Встреча Путина с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге LIVE: Встреча Путина с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге 2023-06-16T12:16 true PT5M49S

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