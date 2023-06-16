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Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
00:08 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/putin-1878493800.html
Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике
Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике - РИА Новости, 16.06.2023
Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике
Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с большой речью, в которой даст детальную оценку... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T00:08
2023-06-16T00:08
пмэф-2023
экономика
россия
санкт-петербург
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с большой речью, в которой даст детальную оценку российской экономике за год и обозначит основные перспективы. Гостями ПМЭФ в этом году станут президент Алжира Абдельмаджид Теббун, с которым днем ранее Путин провел переговоры в Кремле, кубинский премьер Мануэль Марреро Крус, который также виделся с российским лидером в Москве, президенты Армении Ваагн Хачатурян и Южной Осетии Алан Гаглоев. Кто станет модератором главного события ПМЭФ, не сообщается. Известно лишь, что это будет российский специалист. Итоги экономики Российские власти неоднократно говорили, что российская экономика выдержала удары санкционной политики, и отмечали положительную динамику развития. По оценке Минэкономразвития, экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал прирост на 3,3% в годовом выражении (но по сравнению с апрелем 2021 года - пока еще спад на 0,6%). Рост ВВП России в 2023 году по прогнозу ведомства составит 1,2%. Но накануне глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост будет видимо выше прогноза министерства. Инвестиции в основной капитал в первом квартале показали рост на 0,7% в годовом выражении (и это несмотря на высокую базу I квартала 2022 года, когда они выросли на 13,8%). Реальные зарплаты в марте выросли на 2,7% в годовом выражении, а инфляция находится на уровне вблизи цели Банка России в 4%. Что касается рынка труда, то показатели безработицы в России, по данным Росстата, в апреле обновили исторический минимум и составили 3,3% (2,5 миллиона человек от численности экономически активного населения); промышленное производство выросло на 5,2%; оборот ритейла - на 7,4%. Президент России ранее сам говорил, что рынок труда в России станет одной из ключевых тем ПМЭФ и нужно там презентовать предложения по этому направлению. И, по словам Путина, презентовать так, "чтобы все в стране, кто заинтересован, услышали, а заинтересованы практически все граждане России, но и наши партнеры за рубежом тоже знали бы о наших планах". Деловая площадка Главной темой форума в этом году стала "Суверенное развитие - основа справедливого мира". А деловая программа разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". На площадке традиционно организована выставка, где представлены стенды различных компаний и регионов России, в том числе новых субъектов РФ. Что касается мер безопасности, то, как ранее говорил в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов, все помещения "Экспофорума" обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры, а ПЦР-тест на коронавирус обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Он также рассказал, что в Петербурге в эти дни приняты дополнительные меры безопасности. Гости ПМЭФ По данным фонда "Росконгресс", свое участие в ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Высокопоставленные лица прибудут на форум из более чем 15 стран. Среди них - представительная делегация из ОАЭ. Ее возглавит правитель эмирата Рас-эль-Хайма, член высшего совета Эмиратов шейх Сауд бен Сакр аль-Касими. Кроме того, в Санкт-Петербург приедут заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений. В Кремле отмечали, что ожидается "достаточно массированное" участие иностранных гостей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878492130.html
https://ria.ru/20230615/rets-1878472351.html
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экономика, россия, санкт-петербург, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике и очертит ее перспективы

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с большой речью, в которой даст детальную оценку российской экономике за год и обозначит основные перспективы.
Гостями ПМЭФ в этом году станут президент Алжира Абдельмаджид Теббун, с которым днем ранее Путин провел переговоры в Кремле, кубинский премьер Мануэль Марреро Крус, который также виделся с российским лидером в Москве, президенты Армении Ваагн Хачатурян и Южной Осетии Алан Гаглоев.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Ингушетия на ПМЭФ договорилась о сотрудничестве с Запорожской областью
Вчера, 23:33
Кто станет модератором главного события ПМЭФ, не сообщается. Известно лишь, что это будет российский специалист.

Итоги экономики

Российские власти неоднократно говорили, что российская экономика выдержала удары санкционной политики, и отмечали положительную динамику развития.
По оценке Минэкономразвития, экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал прирост на 3,3% в годовом выражении (но по сравнению с апрелем 2021 года - пока еще спад на 0,6%).
Рост ВВП России в 2023 году по прогнозу ведомства составит 1,2%. Но накануне глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост будет видимо выше прогноза министерства.
Вице-президент АО РЭЦ Станислав Георгиевский на ПМЭФ-2023
Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ
Вчера, 20:50
Инвестиции в основной капитал в первом квартале показали рост на 0,7% в годовом выражении (и это несмотря на высокую базу I квартала 2022 года, когда они выросли на 13,8%). Реальные зарплаты в марте выросли на 2,7% в годовом выражении, а инфляция находится на уровне вблизи цели Банка России в 4%.
Что касается рынка труда, то показатели безработицы в России, по данным Росстата, в апреле обновили исторический минимум и составили 3,3% (2,5 миллиона человек от численности экономически активного населения); промышленное производство выросло на 5,2%; оборот ритейла - на 7,4%.
Президент России ранее сам говорил, что рынок труда в России станет одной из ключевых тем ПМЭФ и нужно там презентовать предложения по этому направлению. И, по словам Путина, презентовать так, "чтобы все в стране, кто заинтересован, услышали, а заинтересованы практически все граждане России, но и наши партнеры за рубежом тоже знали бы о наших планах".

Деловая площадка

Главной темой форума в этом году стала "Суверенное развитие - основа справедливого мира". А деловая программа разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы".
Cтарший вице-президент, АО Российский экспортный центр Никита Гусаков
Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ
Вчера, 20:17
На площадке традиционно организована выставка, где представлены стенды различных компаний и регионов России, в том числе новых субъектов РФ.
Что касается мер безопасности, то, как ранее говорил в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов, все помещения "Экспофорума" обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры, а ПЦР-тест на коронавирус обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Он также рассказал, что в Петербурге в эти дни приняты дополнительные меры безопасности.

Гости ПМЭФ

По данным фонда "Росконгресс", свое участие в ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Высокопоставленные лица прибудут на форум из более чем 15 стран. Среди них - представительная делегация из ОАЭ. Ее возглавит правитель эмирата Рас-эль-Хайма, член высшего совета Эмиратов шейх Сауд бен Сакр аль-Касими.
Кроме того, в Санкт-Петербург приедут заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений. В Кремле отмечали, что ожидается "достаточно массированное" участие иностранных гостей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: события и лица
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

Карин Кнайсль, Министр иностранных дел Австрийской Республики

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

Сессия Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области и Вероника Никишина, Генеральный директор, АО Российский экспортный центр

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Александр Карелин, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам; трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

Дмитрий Зауэрс, Заместитель председателя правления, Газпромбанк, Наталья Стадченко, Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства и Руслан Юнусов, Учредитель Общества с ограниченной ответственностью ЛИФТ Центр

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Участник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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