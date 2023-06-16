https://ria.ru/20230616/putin-1878493800.html

Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике - РИА Новости, 16.06.2023

Путин на ПМЭФ даст оценку российской экономике

Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с большой речью, в которой даст детальную оценку... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T00:08

2023-06-16T00:08

2023-06-16T00:08

пмэф-2023

экономика

россия

санкт-петербург

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) с большой речью, в которой даст детальную оценку российской экономике за год и обозначит основные перспективы. Гостями ПМЭФ в этом году станут президент Алжира Абдельмаджид Теббун, с которым днем ранее Путин провел переговоры в Кремле, кубинский премьер Мануэль Марреро Крус, который также виделся с российским лидером в Москве, президенты Армении Ваагн Хачатурян и Южной Осетии Алан Гаглоев. Кто станет модератором главного события ПМЭФ, не сообщается. Известно лишь, что это будет российский специалист. Итоги экономики Российские власти неоднократно говорили, что российская экономика выдержала удары санкционной политики, и отмечали положительную динамику развития. По оценке Минэкономразвития, экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал прирост на 3,3% в годовом выражении (но по сравнению с апрелем 2021 года - пока еще спад на 0,6%). Рост ВВП России в 2023 году по прогнозу ведомства составит 1,2%. Но накануне глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост будет видимо выше прогноза министерства. Инвестиции в основной капитал в первом квартале показали рост на 0,7% в годовом выражении (и это несмотря на высокую базу I квартала 2022 года, когда они выросли на 13,8%). Реальные зарплаты в марте выросли на 2,7% в годовом выражении, а инфляция находится на уровне вблизи цели Банка России в 4%. Что касается рынка труда, то показатели безработицы в России, по данным Росстата, в апреле обновили исторический минимум и составили 3,3% (2,5 миллиона человек от численности экономически активного населения); промышленное производство выросло на 5,2%; оборот ритейла - на 7,4%. Президент России ранее сам говорил, что рынок труда в России станет одной из ключевых тем ПМЭФ и нужно там презентовать предложения по этому направлению. И, по словам Путина, презентовать так, "чтобы все в стране, кто заинтересован, услышали, а заинтересованы практически все граждане России, но и наши партнеры за рубежом тоже знали бы о наших планах". Деловая площадка Главной темой форума в этом году стала "Суверенное развитие - основа справедливого мира". А деловая программа разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". На площадке традиционно организована выставка, где представлены стенды различных компаний и регионов России, в том числе новых субъектов РФ. Что касается мер безопасности, то, как ранее говорил в интервью РИА Новости губернатор Петербурга Александр Беглов, все помещения "Экспофорума" обеззаражены, персонал проходит ежедневные осмотры, а ПЦР-тест на коронавирус обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Он также рассказал, что в Петербурге в эти дни приняты дополнительные меры безопасности. Гости ПМЭФ По данным фонда "Росконгресс", свое участие в ПМЭФ-2023 подтвердили участие более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Высокопоставленные лица прибудут на форум из более чем 15 стран. Среди них - представительная делегация из ОАЭ. Ее возглавит правитель эмирата Рас-эль-Хайма, член высшего совета Эмиратов шейх Сауд бен Сакр аль-Касими. Кроме того, в Санкт-Петербург приедут заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений. В Кремле отмечали, что ожидается "достаточно массированное" участие иностранных гостей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878492130.html

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экономика, россия, санкт-петербург, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)