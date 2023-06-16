https://ria.ru/20230616/putevki-1878548447.html

Туроператоры вернули мобилизованным деньги за путевки

Туроператоры вернули мобилизованным деньги за путевки - РИА Новости, 16.06.2023

Туроператоры вернули мобилизованным деньги за путевки

Крупнейшие туроператоры-члены АТОР сообщили, что на данный момент обязательств перед мобилизованными туристами у них нет – деньги возвращались по факту... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:53

2023-06-16T10:53

2023-06-16T10:53

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Крупнейшие туроператоры-члены АТОР сообщили, что на данный момент обязательств перед мобилизованными туристами у них нет – деньги возвращались по факту обращений, пишет Ассоциация."Мы вернули всем, кто запрашивал возврат, независимо от причины. Мы и не спрашивали причины", – говорят в одной из компаний.При этом участники рынка отмечают, что случаев отказа от туров из-за мобилизации было немного – масштабы несопоставимы с другими потрясениями, которые испытал рынок: например, закрытием границ из-за начала "пандемии" или приостановкой воздушного сообщения с зарубежными странами.Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о возврате денег за туры мобилизованным россиянам. Согласно тексту документа, мобилизованные, служащие по контракту и добровольцы, участвующие в СВО, а также их родственники смогут в полном размере вернуть стоимость неиспользованной турпутевки, купленной в период с 1 сентября 2021 года.Туроператор должен вернуть деньги в полном объеме за счет собственных средств или из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора.Денежная сумма возвращается туристу или члену его семьи в течение десяти дней со дня подачи требования о расторжении договора."При этом призыв на срочную военную службу под действие этого закона не подпадает", – отмечают в Правовой службе АТОР.Госдума приняла законопроект в трех чтениях в конце мая этого года. Документ урегулирует возврат денежных средств туристам, которые были призваны на службу в связи с мобилизацией, пошли туда по контракту или добровольцами с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230613/putevki-1877899420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)