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Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим - РИА Новости, 13.06.2023
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20:11 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/putevki-1877899420.html
Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим
Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим
Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим и членам семей военнослужащих. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:11
2023-06-13T20:11
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим и членам семей военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом предусматривается, что гражданин, призванный на военную службу по мобилизации в ВС РФ, либо служивший по контракту в период с 24 февраля 2022 года, или доброволец имеет право на изменение или расторжение договора о реализации туристского продукта, то есть на возврат средств за путевки. Такой гражданин или члены его семьи вправе потребовать расторжения указанного договора и возврата денежной суммы, уплаченной по договору в течение 3-х лет со дня заключения договора. Деньги возвращаются за счет собственных средств туроператора, которым был сформирован туристский продукт в течение 10 дней со дня подачи требования. Если у туроператора недостаточно средств, денежная сумма может быть возвращена из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в порядке, установленном правительством РФ. Действие указанных положений распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о реализации туристского продукта, заключенных с 1 сентября 2021 года. Если договор о реализации туристского продукта заключен менее чем за 30 дней до начала оказания услуг, туроператор передает в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре, не позднее чем за 24 часа до начала оказания услуг. Также продлевается до 1 июля 2023 года срок, в течение которого экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники, могут осуществлять свою деятельность еще по правилам, действовавшим до вступления в силу ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Аттестаты экскурсовода, аттестаты гида-переводчика и аттестаты инструктора-проводника, выданные органами государственной власти субъектов РФ, будут действовать до 1 января 2025 года, если не истек срок действия, на который они были выданы. Более того, продлевается до 1 сентября 2024 года срок вступления положений указанного федерального закона, предусматривающих исключение туроператора из Единого федерального реестра туроператоров при продаже турпродуктов для путешествий по России. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858566736.html
https://ria.ru/20230601/putevka-1875539156.html
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россия, владимир путин, новости - туризм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Новости - Туризм
Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим

Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим и членам их семей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим и членам семей военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом предусматривается, что гражданин, призванный на военную службу по мобилизации в ВС РФ, либо служивший по контракту в период с 24 февраля 2022 года, или доброволец имеет право на изменение или расторжение договора о реализации туристского продукта, то есть на возврат средств за путевки.
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Такой гражданин или члены его семьи вправе потребовать расторжения указанного договора и возврата денежной суммы, уплаченной по договору в течение 3-х лет со дня заключения договора. Деньги возвращаются за счет собственных средств туроператора, которым был сформирован туристский продукт в течение 10 дней со дня подачи требования. Если у туроператора недостаточно средств, денежная сумма может быть возвращена из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в порядке, установленном правительством РФ.
Действие указанных положений распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о реализации туристского продукта, заключенных с 1 сентября 2021 года.
Если договор о реализации туристского продукта заключен менее чем за 30 дней до начала оказания услуг, туроператор передает в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре, не позднее чем за 24 часа до начала оказания услуг.
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Также продлевается до 1 июля 2023 года срок, в течение которого экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники, могут осуществлять свою деятельность еще по правилам, действовавшим до вступления в силу ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Аттестаты экскурсовода, аттестаты гида-переводчика и аттестаты инструктора-проводника, выданные органами государственной власти субъектов РФ, будут действовать до 1 января 2025 года, если не истек срок действия, на который они были выданы.
Более того, продлевается до 1 сентября 2024 года срок вступления положений указанного федерального закона, предусматривающих исключение туроператора из Единого федерального реестра туроператоров при продаже турпродуктов для путешествий по России.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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