https://ria.ru/20230613/putevki-1877899420.html

Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим

Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим

Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим и членам семей военнослужащих. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:11

2023-06-13T20:11

2023-06-13T20:11

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

новости - туризм

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возврате средств за путевки военнослужащим и членам семей военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом предусматривается, что гражданин, призванный на военную службу по мобилизации в ВС РФ, либо служивший по контракту в период с 24 февраля 2022 года, или доброволец имеет право на изменение или расторжение договора о реализации туристского продукта, то есть на возврат средств за путевки. Такой гражданин или члены его семьи вправе потребовать расторжения указанного договора и возврата денежной суммы, уплаченной по договору в течение 3-х лет со дня заключения договора. Деньги возвращаются за счет собственных средств туроператора, которым был сформирован туристский продукт в течение 10 дней со дня подачи требования. Если у туроператора недостаточно средств, денежная сумма может быть возвращена из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в порядке, установленном правительством РФ. Действие указанных положений распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о реализации туристского продукта, заключенных с 1 сентября 2021 года. Если договор о реализации туристского продукта заключен менее чем за 30 дней до начала оказания услуг, туроператор передает в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре, не позднее чем за 24 часа до начала оказания услуг. Также продлевается до 1 июля 2023 года срок, в течение которого экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники, могут осуществлять свою деятельность еще по правилам, действовавшим до вступления в силу ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Аттестаты экскурсовода, аттестаты гида-переводчика и аттестаты инструктора-проводника, выданные органами государственной власти субъектов РФ, будут действовать до 1 января 2025 года, если не истек срок действия, на который они были выданы. Более того, продлевается до 1 сентября 2024 года срок вступления положений указанного федерального закона, предусматривающих исключение туроператора из Единого федерального реестра туроператоров при продаже турпродуктов для путешествий по России. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20230317/spetsoperatsiya-1858566736.html

https://ria.ru/20230601/putevka-1875539156.html

https://ria.ru/20230326/sanatorii-1860731222.html

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россия, владимир путин, новости - туризм