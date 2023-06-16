https://ria.ru/20230616/pshenitsa-1878711800.html

Путин: российские поставщики могут обновить рекорд по экспорту пшеницы

Путин: российские поставщики могут обновить рекорд по экспорту пшеницы - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: российские поставщики могут обновить рекорд по экспорту пшеницы

Российские поставщики в текущем году обновят рекорд по поставкам пшеницы на внешние рынки, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:41

2023-06-16T16:41

2023-06-16T16:41

пмэф-2023

россия

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российские поставщики в текущем году обновят рекорд по поставкам пшеницы на внешние рынки, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. "Есть основания полагать, что и в текущем году наши компании сделают еще один шаг вперед, вновь обновят рекорд", - сказал Путин. Он отметил, что уже 10 лет Россия стабильно находится в пятерке ведущих экспортёров зерна, с 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы. Он заверил, что РФ активно будет участвовать в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказывать помощь испытывающим дефицит продуктов питания странам, в том числе африканским. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, экономика