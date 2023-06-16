Путин: российские поставщики могут обновить рекорд по экспорту пшеницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российские поставщики в текущем году обновят рекорд по поставкам пшеницы на внешние рынки, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. "Есть основания полагать, что и в текущем году наши компании сделают еще один шаг вперед, вновь обновят рекорд", - сказал Путин. Он отметил, что уже 10 лет Россия стабильно находится в пятерке ведущих экспортёров зерна, с 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы. Он заверил, что РФ активно будет участвовать в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказывать помощь испытывающим дефицит продуктов питания странам, в том числе африканским. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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