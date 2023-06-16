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ПСБ спроектирует спецплощадки для спорта в рамках поддержки участников СВО - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
14:32 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/psb-1878637459.html
ПСБ спроектирует спецплощадки для спорта в рамках поддержки участников СВО
ПСБ спроектирует спецплощадки для спорта в рамках поддержки участников СВО - РИА Новости, 16.06.2023
ПСБ спроектирует спецплощадки для спорта в рамках поддержки участников СВО
ПСБ спроектирует специализированные спортивные площадки в рамках социальной поддержки участников СВО, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:32
2023-06-16T14:32
пмэф-2023
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ПСБ спроектирует специализированные спортивные площадки в рамках социальной поддержки участников СВО, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова в ходе сессии "Комплексная ресоциализация ветеранов – мировой опыт и лучшие российские практики" на ПМЭФ-2023.Как сообщает пресс-служба банка, Подгузова в своем докладе поделилась опытом ПСБ в разработке и реализации программ финансовой грамотности и социальной поддержки населения, в том числе участников СВО.По ее словам, ПСБ реализует обширную программу по финансовой грамотности, направленную на различные целевые аудитории с тем, чтобы охватить максимальное число граждан. Так, например, ежегодно банк проводит Российский форум по финансовой грамотности "Просто Капитал", программа которого затрагивает вопросы не только личных сбережений, но и аспекты построения и ведения бизнеса. Проект "Женское лидерство в инвестициях", реализуемый под патронажем Евразийского Женского Форума, направлен на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и, как следствие, увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.Являясь опорным банком ОПК, ПСБ внедряет также и программы повышения финансовой грамотности среди сотрудников оборонного-промышленного сектора. Так, банк планирует масштабировать на более широкую аудиторию программу "Управление финансовой грамотностью личного состава", изначально разработанную для заместителей командиров по военно-политической работе. В ходе ПМЭФ ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк будет оказывать всестороннюю помощь фонду в реализации мероприятий для поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе в новых регионах России. В частности, банк примет участие в социально-значимых проектах, направленных на профессиональную переподготовку и дополнительные образовательные программы, на создание условий для трудоустройства ветеранов."Сегодня мы также прорабатываем тему строительства адаптированных спортивных площадок в рамках социальной поддержки участников и ветеранов СВО. Социальная поддержка населения в регионах в целом – для нас одно из ключевых направлений. Мы, в частности, открываем в регионах Центры уличного баскетбола в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям"", - пояснила Подгузова.
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экономика, россия, псб (банк псб)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ спроектирует спецплощадки для спорта в рамках поддержки участников СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ПСБ спроектирует специализированные спортивные площадки в рамках социальной поддержки участников СВО, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова в ходе сессии "Комплексная ресоциализация ветеранов – мировой опыт и лучшие российские практики" на ПМЭФ-2023.
Как сообщает пресс-служба банка, Подгузова в своем докладе поделилась опытом ПСБ в разработке и реализации программ финансовой грамотности и социальной поддержки населения, в том числе участников СВО.
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По ее словам, ПСБ реализует обширную программу по финансовой грамотности, направленную на различные целевые аудитории с тем, чтобы охватить максимальное число граждан. Так, например, ежегодно банк проводит Российский форум по финансовой грамотности "Просто Капитал", программа которого затрагивает вопросы не только личных сбережений, но и аспекты построения и ведения бизнеса. Проект "Женское лидерство в инвестициях", реализуемый под патронажем Евразийского Женского Форума, направлен на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и, как следствие, увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.
Являясь опорным банком ОПК, ПСБ внедряет также и программы повышения финансовой грамотности среди сотрудников оборонного-промышленного сектора. Так, банк планирует масштабировать на более широкую аудиторию программу "Управление финансовой грамотностью личного состава", изначально разработанную для заместителей командиров по военно-политической работе.
В ходе ПМЭФ ПСБ и Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк будет оказывать всестороннюю помощь фонду в реализации мероприятий для поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе в новых регионах России. В частности, банк примет участие в социально-значимых проектах, направленных на профессиональную переподготовку и дополнительные образовательные программы, на создание условий для трудоустройства ветеранов.
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"Сегодня мы также прорабатываем тему строительства адаптированных спортивных площадок в рамках социальной поддержки участников и ветеранов СВО. Социальная поддержка населения в регионах в целом – для нас одно из ключевых направлений. Мы, в частности, открываем в регионах Центры уличного баскетбола в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ — Детям"", - пояснила Подгузова.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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