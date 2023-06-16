https://ria.ru/20230616/predprinimatelstvo-1878660869.html

Путин: Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства

Путин: Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства

Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к закрытой административно-командной экономике, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:16

2023-06-16T15:16

2023-06-16T15:56

пмэф-2023

экономика

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к закрытой административно-командной экономике, сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Наш третий принцип, о котором говорил год назад, это упор на развитие частной инициативы. В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободы предпринимательства. И практика показала, что поступили абсолютно правильно. Жизнь это доказала", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, владимир путин, россия