Путин: Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к закрытой административно-командной экономике, сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Наш третий принцип, о котором говорил год назад, это упор на развитие частной инициативы. В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободы предпринимательства. И практика показала, что поступили абсолютно правильно. Жизнь это доказала", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства, а не перехода к закрытой административно-командной экономике, сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Наш третий принцип, о котором говорил год назад, это упор на развитие частной инициативы. В прошлом году нам пророчили, что под давлением санкций Россия вернется к закрытой административно-командной экономике. Но мы, как вы знаете, выбрали путь расширения свободы предпринимательства. И практика показала, что поступили абсолютно правильно. Жизнь это доказала", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.