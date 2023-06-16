VK: средний возраст предпринимателя в интернете снизился до 13-15 лет

C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Средний возраст предпринимательства в новых креативных индустриях снизился с 18-19 лет до 13-15, сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко. Кириенко рассказал об успехах молодых российских предпринимателей в творческой сфере на сессии "Время молодых. Случайный успех или кадровый резерв российского бизнеса?" на площадке ПМЭФ-2023. "Мы видим, что средний возраст начала такого рода предпринимательства в интернете снижается. Если это раньше было в районе 18-19 лет, мы видели это на протяжении последних двух-трех лет… это окончание школы и в этот момент, когда ты студент, ты что-то пробуешь, то сейчас много ребят в возрасте 13, 14, 15 лет, которые пробуют, они талантливы, они находят свою аудиторию", - сказал Кириенко. Он отметил, что блок креативных индустрий начал развиваться недавно, однако растет очень большими темпами, появляется все больше направлений и ребят, которые ведут бизнес или получают профессии, связанные с творчеством. "Это и цифровые профессии - веб-дизайнер, разработчик, - но, на самом деле, больше связано с креативом - создание и ведение медиасообществ, музыкальный контент, создание определенных форматов и продвижение продукта", - сказал он. Кириенко также рассказал о развитии креативной платформы "Простор", запущенной компанией VK, и отметил, что за 2022 год 40 тысяч детей прошли полноценный курс обучения на платформе. "Чем раньше ты попробуешь, посмотришь вектор, тем больше вероятность, что ты будешь успешен", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Гендиректор VK Владимир Кириенко на ПМЭФ-2023 на сессии "Время молодых. Случайный успех или кадровый резерв российского бизнеса?"
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Средний возраст предпринимательства в новых креативных индустриях снизился с 18-19 лет до 13-15, сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко.
Кириенко рассказал об успехах молодых российских предпринимателей в творческой сфере на сессии "Время молодых. Случайный успех или кадровый резерв российского бизнеса?" на площадке ПМЭФ-2023.
«
"Мы видим, что средний возраст начала такого рода предпринимательства в интернете снижается. Если это раньше было в районе 18-19 лет, мы видели это на протяжении последних двух-трех лет… это окончание школы и в этот момент, когда ты студент, ты что-то пробуешь, то сейчас много ребят в возрасте 13, 14, 15 лет, которые пробуют, они талантливы, они находят свою аудиторию", - сказал Кириенко.
Он отметил, что блок креативных индустрий начал развиваться недавно, однако растет очень большими темпами, появляется все больше направлений и ребят, которые ведут бизнес или получают профессии, связанные с творчеством.
«
"Это и цифровые профессии - веб-дизайнер, разработчик, - но, на самом деле, больше связано с креативом - создание и ведение медиасообществ, музыкальный контент, создание определенных форматов и продвижение продукта", - сказал он.
Кириенко также рассказал о развитии креативной платформы "Простор", запущенной компанией VK, и отметил, что за 2022 год 40 тысяч детей прошли полноценный курс обучения на платформе. "Чем раньше ты попробуешь, посмотришь вектор, тем больше вероятность, что ты будешь успешен", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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