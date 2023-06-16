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США выделят 205 миллионов долларов Украине - РИА Новости, 16.06.2023
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17:02 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/pomosch-1878722598.html
США выделят 205 миллионов долларов Украине
США выделят 205 миллионов долларов Украине - РИА Новости, 16.06.2023
США выделят 205 миллионов долларов Украине
США выделят дополнительные 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:02
2023-06-16T17:02
сша
украина
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США выделят дополнительные 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. "США выделяют 205 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи людям Украины", - говорится в распространенном заявлении Блинкена. Он подчеркнул, что помощь будет направлена на закупку продовольствия, питьевой воды, образовательные программы, юридическое и другое содействие.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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сша, украина, энтони блинкен
США, Украина, Энтони Блинкен
США выделят 205 миллионов долларов Украине

Госсекретарь Блинкен: США выделят 205 миллионов долларов гуманитарной помощи Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США выделят дополнительные 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"США выделяют 205 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи людям Украины", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.
Он подчеркнул, что помощь будет направлена на закупку продовольствия, питьевой воды, образовательные программы, юридическое и другое содействие.
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