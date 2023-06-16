https://ria.ru/20230616/pomosch-1878722598.html

США выделят 205 миллионов долларов Украине

США выделят 205 миллионов долларов Украине - РИА Новости, 16.06.2023

США выделят 205 миллионов долларов Украине

США выделят дополнительные 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:02

2023-06-16T17:02

2023-06-16T17:02

сша

украина

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США выделят дополнительные 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. "США выделяют 205 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи людям Украины", - говорится в распространенном заявлении Блинкена. Он подчеркнул, что помощь будет направлена на закупку продовольствия, питьевой воды, образовательные программы, юридическое и другое содействие.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

сша

украина

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сша, украина, энтони блинкен