https://ria.ru/20230616/pomosch-1878722598.html
США выделят 205 миллионов долларов Украине
США выделят 205 миллионов долларов Украине - РИА Новости, 16.06.2023
США выделят 205 миллионов долларов Украине
США выделят дополнительные 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:02
2023-06-16T17:02
2023-06-16T17:02
сша
украина
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:72:3052:1789_1920x0_80_0_0_02240a6236356911c8ee6974d5e3ed5e.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США выделят дополнительные 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. "США выделяют 205 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи людям Украины", - говорится в распространенном заявлении Блинкена. Он подчеркнул, что помощь будет направлена на закупку продовольствия, питьевой воды, образовательные программы, юридическое и другое содействие.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, энтони блинкен
США, Украина, Энтони Блинкен
США выделят 205 миллионов долларов Украине
Госсекретарь Блинкен: США выделят 205 миллионов долларов гуманитарной помощи Украине
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. США выделят дополнительные 205 миллионов долларов для гуманитарной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"США выделяют 205 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи людям Украины", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.
Он подчеркнул, что помощь будет направлена на закупку продовольствия, питьевой воды, образовательные программы, юридическое и другое содействие.
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания