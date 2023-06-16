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Моор: Тюмени нужна поддержка для создания зоны отдыха у озера Алебашево

Моор: Тюмени нужна поддержка для создания зоны отдыха у озера Алебашево - РИА Новости, 16.06.2023

Моор: Тюмени нужна поддержка для создания зоны отдыха у озера Алебашево

Тюменцы разработали проект по благоустройству территории и созданию зоны отдыха у озера Алебашево в быстро застраиваемом районе города, но без поддержки из... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T23:27

2023-06-16T23:27

2023-06-16T23:27

тюменская область

тюмень

александр моор

совет федерации рф

пмэф 2023

тюменская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Тюменцы разработали проект по благоустройству территории и созданию зоны отдыха у озера Алебашево в быстро застраиваемом районе города, но без поддержки из федерального бюджета реализовать идею не получится, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 глава региона Александр Моор. По словам губернатора, озеро Алебашево находится в центре застраивающегося большого района города Тюмени, есть проект и есть инвестор, готовый вложить средства в создание парка развлечений, аттракционов, зоны отдыха вокруг и на берегу озера. Однако прежде нужно расчистить водоем, который находится в федеральной собственности. "Объект федеральный, поэтому мы попросили Совет Федерации включить в рекомендации федеральному правительству выделить деньги на его расчистку. Проект есть, он прошел экспертизу. Осталось дело за малым – выделить деньги и провести эту работу. Не так дорого это и стоит. После расчистки возможно проведение благоустройства и создание парка. Мы сильно в этом заинтересованы, потому что район активно застраивается, а зоны отдыха там нет", – пояснил Моор. После расчистки озера поэтапная реализация проекта возможна в течение трех лет, "тем более что есть потенциальный инвестор, который готов сделать это за свой счет", прокладку дорог и коммуникаций возьмут на себя местные власти, отметил Моор. В начале июня информцентр правительства региона сообщил, что вопрос об озере Алебашево включен в постановление Совфеда "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области", возможность выделения средств федерального бюджета на расчистку водоема будет рассмотрена при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/sotrudnichestvo-1878784641.html

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тюмень, александр моор, совет федерации рф, пмэф 2023, тюменская область