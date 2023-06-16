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Выступление Путина на ПМЭФ в этом году стало рекордно продолжительным

Выступление Путина на ПМЭФ в этом году стало рекордно продолжительным - РИА Новости, 16.06.2023

Выступление Путина на ПМЭФ в этом году стало рекордно продолжительным

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме в этом году стало самым продолжительным. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:25

2023-06-16T18:25

2023-06-16T18:25

пмэф-2023

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме в этом году стало самым продолжительным. Продолжительность вступительной речи главы государства составила почти 1 час 20 минут. В прошлом году - 1 час 17 минут. Еще ранее выступление Путина занимало меньше часа. В своем выступлении Путин говорил о состоянии российской экономики и планах ее развития. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика