https://ria.ru/20230616/pmef-1878579123.html

Путин и президент ОАЭ встретились на ПМЭФ

Путин и президент ОАЭ встретились на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Путин и президент ОАЭ встретились на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заидом Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:54

2023-06-16T11:54

2023-06-16T14:23

россия

оаэ

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

юрий ушаков

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заидом Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ.На стенде арабской строительной компании Путин отметил, что в России в прошлом году были рекордные показатели постройки домов."Мы превысили все исторические показатели", - сказал президент России и назвал этот вид деятельности востребованным.На стенде компании, которая занимается обслуживанием авиационных двигателей, президенты России и ОАЭ расписались на жилете.Также президентам рассказали о компании, которая занимается доступом иностранных компаний в ОАЭ, и заверили, что готовы сделать все возможное, чтобы частный сектор себя чувствовал уверенно.ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.После этого на полях ПМЭФ президенты проведут переговоры тет-а-тет.Как ранее сообщал журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, будут рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений и актуальные международные и региональные проблемы. Переговоры лидеров пройдут непосредственно перед пленарным заседанием форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/diplomatiya-1878606880.html

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россия

оаэ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, юрий ушаков