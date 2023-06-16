https://ria.ru/20230616/pmef-1878579123.html
Путин и президент ОАЭ встретились на ПМЭФ
Путин и президент ОАЭ встретились на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
Путин и президент ОАЭ встретились на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заидом Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:54
2023-06-16T11:54
2023-06-16T14:23
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
юрий ушаков
пмэф-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заидом Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ.На стенде арабской строительной компании Путин отметил, что в России в прошлом году были рекордные показатели постройки домов."Мы превысили все исторические показатели", - сказал президент России и назвал этот вид деятельности востребованным.На стенде компании, которая занимается обслуживанием авиационных двигателей, президенты России и ОАЭ расписались на жилете.Также президентам рассказали о компании, которая занимается доступом иностранных компаний в ОАЭ, и заверили, что готовы сделать все возможное, чтобы частный сектор себя чувствовал уверенно.ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.После этого на полях ПМЭФ президенты проведут переговоры тет-а-тет.Как ранее сообщал журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, будут рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений и актуальные международные и региональные проблемы. Переговоры лидеров пройдут непосредственно перед пленарным заседанием форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/diplomatiya-1878606880.html
https://ria.ru/20230616/otnosheniya-1878529594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, юрий ушаков
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Юрий Ушаков, ПМЭФ-2023
Путин и президент ОАЭ встретились на ПМЭФ
Путин и аль-Нахайян вместе осматривают стенды ОАЭ на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заидом Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ.
На стенде арабской строительной компании Путин отметил, что в России в прошлом году были рекордные показатели постройки домов.
Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов
"Мы превысили все исторические показатели", - сказал президент России и назвал этот вид деятельности востребованным.
На стенде компании, которая занимается обслуживанием авиационных двигателей, президенты России и ОАЭ расписались на жилете.
Также президентам рассказали о компании, которая занимается доступом иностранных компаний в ОАЭ, и заверили, что готовы сделать все возможное, чтобы частный сектор себя чувствовал уверенно.
ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.
После этого на полях ПМЭФ президенты проведут переговоры тет-а-тет.
Как ранее сообщал журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, будут рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений и актуальные международные и региональные проблемы. Переговоры лидеров пройдут непосредственно перед пленарным заседанием форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Ушаков отметил доверительный характер отношений лидеров России и ОАЭ