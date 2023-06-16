https://ria.ru/20230616/pmef-1878551304.html

Песков заявил о беспрецедентных мерах цифровой безопасности на ПМЭФ

Песков заявил о беспрецедентных мерах цифровой безопасности на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Песков заявил о беспрецедентных мерах цифровой безопасности на ПМЭФ

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году предприняли беспрецедентные меры безопасности, заявил пресс-секретарь Кремля РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:41

2023-06-16T10:41

2023-06-16T12:33

пмэф-2023

технологии

безопасность

дмитрий песков

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878048386_0:303:3101:2047_1920x0_80_0_0_bd2a053b95969ce01982211948db25ca.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году предприняли беспрецедентные меры безопасности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков."Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон. Очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать меры предосторожности", — сказал представитель главы государства.По его словам, из-за этого "возможны перебои с беспроводным интернетом", однако будет доступно подключение по Wi-Fi.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, безопасность, дмитрий песков, санкт-петербург