https://ria.ru/20230616/pmef-1878524891.html

На ПМЭФ усилили меры безопасности

На ПМЭФ усилили меры безопасности - РИА Новости, 16.06.2023

На ПМЭФ усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены на въезде на территорию "Экспофорума", где проводится Петербургский международный экономический форум, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:49

2023-06-16T08:49

2023-06-16T08:49

пмэф-2023

санкт-петербург

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794572595_0:37:800:487_1920x0_80_0_0_2c9bf160855715e266667d44c9583f78.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилены на въезде на территорию "Экспофорума", где проводится Петербургский международный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости. На въезде на территорию увеличено число сотрудников правоохранительных органов, досматривающих автотранспорт, документы и личные вещи гостей и участников форума. Автомобили отгоняют на специальные площадки, пассажиров просят выйти из машин и представить вещи для досмотра. Для проверки вещей используются в том числе и служебные собаки. В предыдущие дни меры безопасности не были такими строгими, передает корреспондент РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, экономика, россия