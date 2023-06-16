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Минфин думает об увеличении разового платежа с уходящих из России компаний

Минфин думает об увеличении разового платежа с уходящих из России компаний - РИА Новости, 16.06.2023

Минфин думает об увеличении разового платежа с уходящих из России компаний

Минфин РФ думает об увеличении разового платежа в бюджет с уходящих из России компаний, сообщил в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ министр финансов Антон... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:35

2023-06-16T14:35

2023-06-16T14:37

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минфин РФ думает об увеличении разового платежа в бюджет с уходящих из России компаний, сообщил в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов. "Мы слышим, что отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем: 10% всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие. Думаем", - сказал Силуанов. При выходе из российских активов иностранные компании обязаны заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны добровольно направлять в федеральный бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов в случае, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), россия