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Студенты из СНГ могут обучиться в РФ и преподавать русский в своих странах

Студенты из СНГ могут обучиться в РФ и преподавать русский в своих странах - РИА Новости, 16.06.2023

Студенты из СНГ могут обучиться в РФ и преподавать русский в своих странах

В комитете ГД по делам СНГ разрабатывается проект, в рамках которого предполагается привлечь студентов из стран СНГ для получения ими специальности педагога, с... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:12

2023-06-16T18:12

2023-06-16T18:12

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В комитете ГД по делам СНГ разрабатывается проект, в рамках которого предполагается привлечь студентов из стран СНГ для получения ими специальности педагога, с условием последующего возвращения в свои страны для преподавания на русском языке в целях увеличения его распространения и популяризации в странах СНГ, сообщил депутат ГД Казбек Тайсаев. "Наш комитет разрабатывает проект "Школьный учитель" для подготовки квалифицированных кадров учителей, преподающих на русском языке. В рамках проекта планируется привлечь студентов из стран СНГ для получения ими специальности педагога, с условием последующего возвращения в свои страны для преподавания на русском языке в целях увеличения его распространения и популяризации в странах СНГ", - сказал он на совместном заседании комитета и Жогорку Кенеша Киргизской Республики по международным делам, обороне, безопасности и миграции. Также Тайсаев отметил, что требуется стимулирование местных кадров преподавания на русском языке за счет средств РФ. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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