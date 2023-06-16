https://ria.ru/20230616/otnosheniya-1878585237.html
Отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно, заявил Путин
Отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, заявил, что отношения стран развиваются успешно и идут на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:19
2023-06-16T12:19
2023-06-16T12:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, заявил, что отношения стран развиваются успешно и идут на пользу обеих стран.Перед переговорами в Петербурге лидеры стран осмотрели площадку ПМЭФ, павильон ОАЭ."Я знаю, что экономика, социальная сфера под вашим руководством развиваются очень активно. В этом смысле для нас Эмираты - очень хороший, комфортный партнер. Отношения между РФ и Эмиратами развиваются весьма успешно... Главное что они идут на пользу как России, так и ОАЭ", - сказал Путин.
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ПМЭФ-2023, Россия, ОАЭ, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно, заявил Путин
Путин: отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно и идут на пользу двух стран