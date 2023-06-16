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Отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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12:19 16.06.2023 (обновлено: 12:29 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/otnosheniya-1878585237.html
Отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно, заявил Путин
Отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, заявил, что отношения стран развиваются успешно и идут на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:19
2023-06-16T12:29
пмэф-2023
россия
оаэ
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, заявил, что отношения стран развиваются успешно и идут на пользу обеих стран.Перед переговорами в Петербурге лидеры стран осмотрели площадку ПМЭФ, павильон ОАЭ."Я знаю, что экономика, социальная сфера под вашим руководством развиваются очень активно. В этом смысле для нас Эмираты - очень хороший, комфортный партнер. Отношения между РФ и Эмиратами развиваются весьма успешно... Главное что они идут на пользу как России, так и ОАЭ", - сказал Путин.
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россия
оаэ
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россия, оаэ, санкт-петербург, владимир путин
ПМЭФ-2023, Россия, ОАЭ, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно, заявил Путин

Путин: отношения между Россией и ОАЭ развиваются успешно и идут на пользу двух стран

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает делегацию Объединенных Арабских Эмиратов на Петербургском международном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин встречает делегацию Объединенных Арабских Эмиратов на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встречает делегацию Объединенных Арабских Эмиратов на Петербургском международном экономическом форуме
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, заявил, что отношения стран развиваются успешно и идут на пользу обеих стран.
Перед переговорами в Петербурге лидеры стран осмотрели площадку ПМЭФ, павильон ОАЭ.
«
"Я знаю, что экономика, социальная сфера под вашим руководством развиваются очень активно. В этом смысле для нас Эмираты - очень хороший, комфортный партнер. Отношения между РФ и Эмиратами развиваются весьма успешно... Главное что они идут на пользу как России, так и ОАЭ", - сказал Путин.
Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Мари - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Министр экономики ОАЭ призвал активизировать связи с Россией
15 июня, 17:59
 
ПМЭФ-2023РоссияОАЭСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
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