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У России нет необходимости использовать ядерное оружие, заявил Путин

У России нет необходимости использовать ядерное оружие, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

У России нет необходимости использовать ядерное оружие, заявил Путин

Западные страны провоцируют Россию на жесткие действия и ждут, когда она начнет "кнопки нажимать", заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:42

2023-06-16T17:42

2023-06-16T19:34

пмэф-2023

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безопасность

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Западные страны провоцируют Россию на жесткие действия и ждут, когда она начнет "кнопки нажимать", заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ."Все просто ждут, что мы начнём кнопки нажимать. Но нет такой необходимости. Это первое соображение. Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет, в этом все дело. И, понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ в надежде потом ткнуть пальцем в нас и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать", - заметил Путин."Использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно, для России это возможно в том случае, если создаётся угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию российского государства", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Ядерное оружие создаётся для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых нет такой необходимости, во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия", - сказал Путин."Это первое, второе - у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО, и они знают об этом, и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению - хрен им", - заключил глава государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, владимир путин