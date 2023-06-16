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Путин отметил невысокий уровень образования некоторых мировых лидеров - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
17:55 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/obrazovanie-1878750418.html
Путин отметил невысокий уровень образования некоторых мировых лидеров
Путин отметил невысокий уровень образования некоторых мировых лидеров - РИА Новости, 16.06.2023
Путин отметил невысокий уровень образования некоторых мировых лидеров
Некоторые сегодняшние мировые лидеры не имеют даже высшего образования, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:55
2023-06-16T17:55
пмэф-2023
жак ширак
владимир путин
россия
франция
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Некоторые сегодняшние мировые лидеры не имеют даже высшего образования, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Что касается Ширака (бывший президент Франции Жак Ширак - ред.), это был человек энциклопедических знаний, в полном смысле этого слова. Некоторые сегодняшние лидеры не имеют даже высшего образования, но такова специфика политической системы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей вот с такой, скажем, слабой подготовкой общеобразовательной и культурным уровнем", - сказал Путин. Президент РФ назвал Ширака крупным политическим деятелем и поделился воспоминаниями, как однажды спросил его, "почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях". "Он (Ширак - ред.) мне по-русски ответил: "потому что некультурные". А связано это как раз с уровнем общего образования и понимания развития объективных процессов или недопонимания этих объективных процессов. Но, несмотря ни на что, и как бы там что ни было, мы с уважением относимся ко всем нашим партнерам", - отметил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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жак ширак, владимир путин, россия, франция, экономика
ПМЭФ-2023, Жак Ширак, Владимир Путин, Россия, Франция, Экономика
Путин отметил невысокий уровень образования некоторых мировых лидеров

Президент Путин заявил, что некоторые мировые лидеры не имеют даже высшего образования

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Некоторые сегодняшние мировые лидеры не имеют даже высшего образования, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Что касается Ширака (бывший президент Франции Жак Ширак - ред.), это был человек энциклопедических знаний, в полном смысле этого слова. Некоторые сегодняшние лидеры не имеют даже высшего образования, но такова специфика политической системы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей вот с такой, скажем, слабой подготовкой общеобразовательной и культурным уровнем", - сказал Путин.
Президент РФ назвал Ширака крупным политическим деятелем и поделился воспоминаниями, как однажды спросил его, "почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях". "Он (Ширак - ред.) мне по-русски ответил: "потому что некультурные". А связано это как раз с уровнем общего образования и понимания развития объективных процессов или недопонимания этих объективных процессов. Но, несмотря ни на что, и как бы там что ни было, мы с уважением относимся ко всем нашим партнерам", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

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8 из 10
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Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023Жак ШиракВладимир ПутинРоссияФранцияЭкономика
 
 
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