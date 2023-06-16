Путин отметил невысокий уровень образования некоторых мировых лидеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Некоторые сегодняшние мировые лидеры не имеют даже высшего образования, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Что касается Ширака (бывший президент Франции Жак Ширак - ред.), это был человек энциклопедических знаний, в полном смысле этого слова. Некоторые сегодняшние лидеры не имеют даже высшего образования, но такова специфика политической системы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей вот с такой, скажем, слабой подготовкой общеобразовательной и культурным уровнем", - сказал Путин. Президент РФ назвал Ширака крупным политическим деятелем и поделился воспоминаниями, как однажды спросил его, "почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях". "Он (Ширак - ред.) мне по-русски ответил: "потому что некультурные". А связано это как раз с уровнем общего образования и понимания развития объективных процессов или недопонимания этих объективных процессов. Но, несмотря ни на что, и как бы там что ни было, мы с уважением относимся ко всем нашим партнерам", - отметил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Некоторые сегодняшние мировые лидеры не имеют даже высшего образования, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Что касается Ширака (бывший президент Франции Жак Ширак - ред.), это был человек энциклопедических знаний, в полном смысле этого слова. Некоторые сегодняшние лидеры не имеют даже высшего образования, но такова специфика политической системы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей вот с такой, скажем, слабой подготовкой общеобразовательной и культурным уровнем", - сказал Путин.
Президент РФ назвал Ширака крупным политическим деятелем и поделился воспоминаниями, как однажды спросил его, "почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях". "Он (Ширак - ред.) мне по-русски ответил: "потому что некультурные". А связано это как раз с уровнем общего образования и понимания развития объективных процессов или недопонимания этих объективных процессов. Но, несмотря ни на что, и как бы там что ни было, мы с уважением относимся ко всем нашим партнерам", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.