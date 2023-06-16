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Путин отметил невысокий уровень образования некоторых мировых лидеров

Путин отметил невысокий уровень образования некоторых мировых лидеров - РИА Новости, 16.06.2023

Путин отметил невысокий уровень образования некоторых мировых лидеров

Некоторые сегодняшние мировые лидеры не имеют даже высшего образования, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:55

2023-06-16T17:55

2023-06-16T17:55

пмэф-2023

жак ширак

владимир путин

россия

франция

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Некоторые сегодняшние мировые лидеры не имеют даже высшего образования, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Что касается Ширака (бывший президент Франции Жак Ширак - ред.), это был человек энциклопедических знаний, в полном смысле этого слова. Некоторые сегодняшние лидеры не имеют даже высшего образования, но такова специфика политической системы в некоторых странах, что выбрасывает наверх людей вот с такой, скажем, слабой подготовкой общеобразовательной и культурным уровнем", - сказал Путин. Президент РФ назвал Ширака крупным политическим деятелем и поделился воспоминаниями, как однажды спросил его, "почему американское руководство так себя ведет, так агрессивно и так недальновидно действует в некоторых случаях". "Он (Ширак - ред.) мне по-русски ответил: "потому что некультурные". А связано это как раз с уровнем общего образования и понимания развития объективных процессов или недопонимания этих объективных процессов. Но, несмотря ни на что, и как бы там что ни было, мы с уважением относимся ко всем нашим партнерам", - отметил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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жак ширак, владимир путин, россия, франция, экономика