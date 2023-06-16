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"Прорыва не случилось". На Западе разочаровались действиями ВСУ

"Прорыва не случилось". На Западе разочаровались действиями ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023

"Прорыва не случилось". На Западе разочаровались действиями ВСУ

Большие потери бронетехники, которую Запад поставил Украине, свидетельствуют о непрофессионализме танкистов ВСУ, считает обозреватель Ouest-France Филипп Шапло. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T01:10

2023-06-16T01:10

2023-06-16T01:10

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы украины

сергей шойгу

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Большие потери бронетехники, которую Запад поставил Украине, свидетельствуют о непрофессионализме танкистов ВСУ, считает обозреватель Ouest-France Филипп Шапло."Можем ли мы списать большие потери, зафиксированные в конце прошлой недели, на неопытность экипажей, хорошо оснащенных и хорошо тренированных, но не закаленных в бою? К сожалению, именно о неумелости своих экипажей свидетельствуют обломки 15 украинских танков, уничтоженных или подбитых в южной части Запорожской области", — заявил журналист.Однако, продолжил автор, западные аналитики продолжают утверждать, что ВСУ действовали по всем правилам ведения боя. Им помешала прочная линия обороны, выстроенная усилиями армии России.Кроме того, Шапло предположил, что усилия украинских войск по прорыву линии обороны не увенчались успехом из-за недостаточного количества поддержки с воздуха и огня артиллерии.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230614/tank-1878118215.html

https://ria.ru/20230615/vsu-1878369206.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, сергей шойгу