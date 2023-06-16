https://ria.ru/20230616/nato-1878808530.html
Резников: создание Совета Украина — НАТО сделает страну членом альянса
Резников: создание Совета Украина — НАТО сделает страну членом альянса - РИА Новости, 16.06.2023
Резников: создание Совета Украина — НАТО сделает страну членом альянса
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что благодаря созданию Совета Украины- НАТО Киев станет де-факто членом альянса. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T23:06
2023-06-16T23:06
2023-06-16T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вильнюс
владимир зеленский
алексей резников
йенс столтенберг
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что благодаря созданию Совета Украины- НАТО Киев станет де-факто членом альянса. "За столом сегодня 31 страна-член альянса, добавилась Финляндия. Надеюсь, что в Вильнюсе будет еще и Швеция - будет 32 страны. Так что если, а я верю, что заработает Совет Украина-НАТО, это значит за столом будут 33 страны: 32 полноправных члена НАТО и член Совета - Украина, который имеет право поднимать вопросы, обсуждать, включать в повестку дня, участвовать в разных подкомитетах. То есть, это практически то, что я всегда говорю: мы еще де-юре не страна НАТО, но де-факто ею уже становимся", - заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости". Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе планируется создание нового органа - Совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать Совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле. Ранее Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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в мире, украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, алексей резников, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вильнюс, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Йенс Столтенберг, НАТО
Резников: создание Совета Украина — НАТО сделает страну членом альянса
Резников: создание Совета Украина — НАТО де-факто сделает страну членом альянса
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью
заявил, что благодаря созданию Совета Украины- НАТО Киев станет де-факто членом альянса.
"За столом сегодня 31 страна-член альянса, добавилась Финляндия. Надеюсь, что в Вильнюсе будет еще и Швеция - будет 32 страны. Так что если, а я верю, что заработает Совет Украина-НАТО, это значит за столом будут 33 страны: 32 полноправных члена НАТО и член Совета - Украина, который имеет право поднимать вопросы, обсуждать, включать в повестку дня, участвовать в разных подкомитетах. То есть, это практически то, что я всегда говорю: мы еще де-юре не страна НАТО, но де-факто ею уже становимся", - заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости".
СМИ: в НАТО хотят упростить процедуру вступления Украины в альянс
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе планируется создание нового органа - Совета Украина - НАТО. Ожидается, что он станет для Киева пропуском к будущему членству в альянсе. Украина получит право созывать Совет и просить о помощи, которая будет предоставляться отдельными странами-участницами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
НАТО увязла на Украине по горло