https://ria.ru/20230616/nato-1878807654.html

СМИ: полномочия нынешнего генсека НАТО могут продлить

СМИ: полномочия нынешнего генсека НАТО могут продлить - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: полномочия нынешнего генсека НАТО могут продлить

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту еще на год, так как страны альянса не могут определиться с его преемником,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T22:56

2023-06-16T22:56

2023-06-16T22:56

в мире

сша

йенс столтенберг

джо байден

нато

евросоюз

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту еще на год, так как страны альянса не могут определиться с его преемником, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ранее норвежский телеканал NRK сообщил, что президент США Джо Байден на прошлой неделе просил Столтенберга остаться на своем посту еще на один год. "США и другим союзникам стало ясно, что нет согласия по поводу того, кто должен быть следующим генеральным секретарем", - говорится в сообщении агентства. Согласно источнику, продление срока полномочий Столтенберга даст союзникам время выбрать нового человека на должность. Отмечается, что в 2024 году после проведения выборов в ЕС станут доступными другие потенциальные кандидаты. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230616/nato-1878794609.html

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в мире, сша, йенс столтенберг, джо байден, нато, евросоюз