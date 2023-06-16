В НАТО ждут от Молдавии инициативы по укреплению сотрудничества
Замгенсека Джоанэ: НАТО ждет от Молдавии инициативы по укреплению сотрудничества
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. НАТО ожидает от Кишинева проявление инициативы по укреплению дальнейшего сотрудничества, заявил в интервью замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что в повестке заседания включены вопросы укрепления коллективной обороны и сдерживания, а также увеличение поддержки Украины и оборонные приоритеты и инвестиции.
"На саммите в Вильнюсе мы обсудим на уровне министров иностранных дел стран НАТО, в ходе специального заседания с Молдавией, Грузией, Боснией и Герцеговиной, темы, связанные с нашим партнерством с этими тремя странами... Мы будем встречаться в этом формате последовательно. Ваш министр (иностранных дел) Нику Попеску, которого высоко ценят как здесь, так и в ЕС, присутствовал на встрече в Бухаресте, и я ожидаю, что эта политическая близость приведет к еще большему амбициозному партнерству НАТО-Молдавия. Но мы готовы пойти настолько далеко, быстро и глубоко с Молдавией, насколько Молдавия сама готова", - сказал Джоанэ в интервью общественному радио "Молдова 1".
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.