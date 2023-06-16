https://ria.ru/20230616/nato-1878802612.html

В НАТО ждут от Молдавии инициативы по укреплению сотрудничества

В НАТО ждут от Молдавии инициативы по укреплению сотрудничества - РИА Новости, 16.06.2023

В НАТО ждут от Молдавии инициативы по укреплению сотрудничества

НАТО ожидает от Кишинева проявление инициативы по укреплению дальнейшего сотрудничества, заявил в интервью замгенсека альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T22:02

2023-06-16T22:02

2023-06-16T22:02

в мире

молдавия

кишинев

вильнюс

йенс столтенберг

майя санду

евросоюз

нато

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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. НАТО ожидает от Кишинева проявление инициативы по укреплению дальнейшего сотрудничества, заявил в интервью замгенсека альянса Мирча Джоанэ. В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что в повестке заседания включены вопросы укрепления коллективной обороны и сдерживания, а также увеличение поддержки Украины и оборонные приоритеты и инвестиции. "На саммите в Вильнюсе мы обсудим на уровне министров иностранных дел стран НАТО, в ходе специального заседания с Молдавией, Грузией, Боснией и Герцеговиной, темы, связанные с нашим партнерством с этими тремя странами... Мы будем встречаться в этом формате последовательно. Ваш министр (иностранных дел) Нику Попеску, которого высоко ценят как здесь, так и в ЕС, присутствовал на встрече в Бухаресте, и я ожидаю, что эта политическая близость приведет к еще большему амбициозному партнерству НАТО-Молдавия. Но мы готовы пойти настолько далеко, быстро и глубоко с Молдавией, насколько Молдавия сама готова", - сказал Джоанэ в интервью общественному радио "Молдова 1". Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

молдавия

кишинев

вильнюс

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в мире, молдавия, кишинев, вильнюс, йенс столтенберг, майя санду, евросоюз, нато