https://ria.ru/20230616/nato-1878545665.html

Столтенберг возразил предшественнику по вопросу участия НАТО на Украине

Столтенберг возразил предшественнику по вопросу участия НАТО на Украине - РИА Новости, 16.06.2023

Столтенберг возразил предшественнику по вопросу участия НАТО на Украине

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласился со словами своего предшественника на этом посту Андерса Фог Расмуссена о возможном участии РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:23

2023-06-16T10:23

2023-06-16T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

андерс фог расмуссен

нато

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласился со словами своего предшественника на этом посту Андерса Фог Расмуссена о возможном участии в будущем отдельных стран альянса в украинском конфликте. "Это его анализ. Я говорю о том, что для НАТО так вопрос не стоит. Напротив, альянс четко заявил, что не будет принимать участия в конфликте. Мы поддерживаем Украину оружием и боеприпасами с тем, чтобы она могла реализовать свое право на самооборону", - сказал Столтенберг в интервью французскому телеканалу France 5, выдержки из которого публикует в пятницу пресс-служба альянса. Ранее экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности. Расмуссен не исключил возможности, что Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, за ней могут последовать страны Балтии с возможным вводом собственных войск. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания Расмуссена, заявил, что данные слова показательны и опасны, возможный ввод на Украину регулярных сил стран НАТО в целях препятствования спецоперации, о котором говорит экс-генсек, приведет к прямому военному столкновению блока с Россией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230616/politika-1878484936.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, андерс фог расмуссен, нато