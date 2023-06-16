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Столтенберг возразил предшественнику по вопросу участия НАТО на Украине - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/nato-1878545665.html
Столтенберг возразил предшественнику по вопросу участия НАТО на Украине
Столтенберг возразил предшественнику по вопросу участия НАТО на Украине - РИА Новости, 16.06.2023
Столтенберг возразил предшественнику по вопросу участия НАТО на Украине
Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласился со словами своего предшественника на этом посту Андерса Фог Расмуссена о возможном участии РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:23
2023-06-16T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
андерс фог расмуссен
нато
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласился со словами своего предшественника на этом посту Андерса Фог Расмуссена о возможном участии в будущем отдельных стран альянса в украинском конфликте. "Это его анализ. Я говорю о том, что для НАТО так вопрос не стоит. Напротив, альянс четко заявил, что не будет принимать участия в конфликте. Мы поддерживаем Украину оружием и боеприпасами с тем, чтобы она могла реализовать свое право на самооборону", - сказал Столтенберг в интервью французскому телеканалу France 5, выдержки из которого публикует в пятницу пресс-служба альянса. Ранее экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности. Расмуссен не исключил возможности, что Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, за ней могут последовать страны Балтии с возможным вводом собственных войск. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания Расмуссена, заявил, что данные слова показательны и опасны, возможный ввод на Украину регулярных сил стран НАТО в целях препятствования спецоперации, о котором говорит экс-генсек, приведет к прямому военному столкновению блока с Россией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230616/politika-1878484936.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, андерс фог расмуссен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, Андерс Фог Расмуссен, НАТО
Столтенберг возразил предшественнику по вопросу участия НАТО на Украине

Столтенберг заявил Расмуссену, что НАТО четко отказалась от участия в конфликте на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласился со словами своего предшественника на этом посту Андерса Фог Расмуссена о возможном участии в будущем отдельных стран альянса в украинском конфликте.
"Это его анализ. Я говорю о том, что для НАТО так вопрос не стоит. Напротив, альянс четко заявил, что не будет принимать участия в конфликте. Мы поддерживаем Украину оружием и боеприпасами с тем, чтобы она могла реализовать свое право на самооборону", - сказал Столтенберг в интервью французскому телеканалу France 5, выдержки из которого публикует в пятницу пресс-служба альянса.
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Ранее экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности. Расмуссен не исключил возможности, что Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, за ней могут последовать страны Балтии с возможным вводом собственных войск.
Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывания Расмуссена, заявил, что данные слова показательны и опасны, возможный ввод на Украину регулярных сил стран НАТО в целях препятствования спецоперации, о котором говорит экс-генсек, приведет к прямому военному столкновению блока с Россией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергАндерс Фог РасмуссенНАТО
 
 
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