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Шохин предложил "пошлифовать" законопроект о налоге на сверхприбыль - РИА Новости, 16.06.2023
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12:14 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/nalog-1878583725.html
Шохин предложил "пошлифовать" законопроект о налоге на сверхприбыль
Шохин предложил "пошлифовать" законопроект о налоге на сверхприбыль - РИА Новости, 16.06.2023
Шохин предложил "пошлифовать" законопроект о налоге на сверхприбыль
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) имеет "парочку вопросов" к законопроекту о налоге на сверхприбыль крупных компаний, который внесен... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:14
2023-06-16T12:14
пмэф-2023
экономика
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) имеет "парочку вопросов" к законопроекту о налоге на сверхприбыль крупных компаний, который внесен правительством в Госдуму, и планирует его "пошлифовать", сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ глава организации Александр Шохин. &quot;Сейчас мы смотрим на тот текст (законопроекта – ред), и у нас есть парочка вопросов, которые мы хотели бы, чтобы были учтены при втором чтении&quot;, - сказал Шохин.В частности, по его словам, технико-юридические формулировки законопроекта позволяют толковать по-разному величину ставки налога: 5% или 10% от прибыли прошлых лет. Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был одобрен правительством и внесен в Госдуму в начале недели. Он коснется крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его до 1 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%. Шохин пояснил, что по нынешней редакции, любая, даже техническая ошибка, например, переплата, совершенная компанией до 1 ноября, может привести к тому, что налоговый орган с 1 января следующего года будет вправе доначислить ей налог по ставке 10%. "Поэтому мы считаем, кое-что пошлифовать нужно", - сказал он. Глава РСПП также назвал неидеальной формулу этого налога. Он напомнил, что два года назад власти обсуждали формулу на конъюнктурную сверхприбыль "Но почему-то забросили. А там была идея, что за основу надо брать денежный поток компаний, который означает, что облагается прибыль после всех расходов, в том числе инвестиционных", - сказал он. Шохин сообщил также, что получил заверения от властей, что в будущем таких сборов вводиться не будет. "Мы договорились, что это в последний раз", – заявил глава РСПП. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия
Шохин предложил "пошлифовать" законопроект о налоге на сверхприбыль

Шохин: у РСПП остались вопросы к законопроекту о налоге на сверхприбыль

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на ПМЭФ
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) имеет "парочку вопросов" к законопроекту о налоге на сверхприбыль крупных компаний, который внесен правительством в Госдуму, и планирует его "пошлифовать", сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ глава организации Александр Шохин.
«

"Сейчас мы смотрим на тот текст (законопроекта – ред), и у нас есть парочка вопросов, которые мы хотели бы, чтобы были учтены при втором чтении", - сказал Шохин.

В частности, по его словам, технико-юридические формулировки законопроекта позволяют толковать по-разному величину ставки налога: 5% или 10% от прибыли прошлых лет.
Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был одобрен правительством и внесен в Госдуму в начале недели. Он коснется крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его до 1 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%.
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Шохин пояснил, что по нынешней редакции, любая, даже техническая ошибка, например, переплата, совершенная компанией до 1 ноября, может привести к тому, что налоговый орган с 1 января следующего года будет вправе доначислить ей налог по ставке 10%. "Поэтому мы считаем, кое-что пошлифовать нужно", - сказал он.
Глава РСПП также назвал неидеальной формулу этого налога. Он напомнил, что два года назад власти обсуждали формулу на конъюнктурную сверхприбыль "Но почему-то забросили. А там была идея, что за основу надо брать денежный поток компаний, который означает, что облагается прибыль после всех расходов, в том числе инвестиционных", - сказал он.
Шохин сообщил также, что получил заверения от властей, что в будущем таких сборов вводиться не будет. "Мы договорились, что это в последний раз", – заявил глава РСПП.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий
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2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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ПМЭФ-2023ЭкономикаАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссия
 
 
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