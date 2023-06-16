https://ria.ru/20230616/nalog-1878583725.html

Шохин предложил "пошлифовать" законопроект о налоге на сверхприбыль

Шохин предложил "пошлифовать" законопроект о налоге на сверхприбыль - РИА Новости, 16.06.2023

Шохин предложил "пошлифовать" законопроект о налоге на сверхприбыль

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) имеет "парочку вопросов" к законопроекту о налоге на сверхприбыль крупных компаний, который внесен... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:14

2023-06-16T12:14

2023-06-16T12:14

пмэф-2023

экономика

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) имеет "парочку вопросов" к законопроекту о налоге на сверхприбыль крупных компаний, который внесен правительством в Госдуму, и планирует его "пошлифовать", сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ глава организации Александр Шохин. "Сейчас мы смотрим на тот текст (законопроекта – ред), и у нас есть парочка вопросов, которые мы хотели бы, чтобы были учтены при втором чтении", - сказал Шохин.В частности, по его словам, технико-юридические формулировки законопроекта позволяют толковать по-разному величину ставки налога: 5% или 10% от прибыли прошлых лет. Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был одобрен правительством и внесен в Госдуму в начале недели. Он коснется крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его до 1 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое - до 5%. Шохин пояснил, что по нынешней редакции, любая, даже техническая ошибка, например, переплата, совершенная компанией до 1 ноября, может привести к тому, что налоговый орган с 1 января следующего года будет вправе доначислить ей налог по ставке 10%. "Поэтому мы считаем, кое-что пошлифовать нужно", - сказал он. Глава РСПП также назвал неидеальной формулу этого налога. Он напомнил, что два года назад власти обсуждали формулу на конъюнктурную сверхприбыль "Но почему-то забросили. А там была идея, что за основу надо брать денежный поток компаний, который означает, что облагается прибыль после всех расходов, в том числе инвестиционных", - сказал он. Шохин сообщил также, что получил заверения от властей, что в будущем таких сборов вводиться не будет. "Мы договорились, что это в последний раз", – заявил глава РСПП. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия