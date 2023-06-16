https://ria.ru/20230616/msp-1878540184.html

Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД - РИА Новости, 16.06.2023

Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

Корпорация МСП (КМСП) через дочерние структуры - МСП Банк и МСП-лизинг - предложила бизнесу комплексную линейку продуктов для внешнеэкономической деятельности... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:01

2023-06-16T11:01

2023-06-16T11:01

пмэф-2023

экономика

мсп банк

корпорация мсп

россия

александр исаевич

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочерние структуры - МСП Банк и МСП-лизинг - предложила бизнесу комплексную линейку продуктов для внешнеэкономической деятельности (ВЭД), рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 генеральный директор КМСП Александр Исаевич.Глава института развития отметил, что компании МСП, ведущие внешнеэкономическую деятельность, столкнулись с рядом сложностей из-за санкций и нестабильности курсов валют. Об этом предприниматели говорили на встречах, которые регулярно проводит Корпорация МСП."В условиях санкций на российском рынке сохраняется определенный дефицит оборудования, и возможность приобретения подержанного помогает поддерживать рентабельность бизнеса. В ответ на этот запрос предпринимателей МСП Банк запустил в апреле экспресс-кредит на приобретение оборудования, включая зарубежное, бывшего в употреблении. По условиям кредита предусматривается предоставление до 15 миллионов рублей на 5 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга на 90 дней. На сегодняшний день в банк поступило заявок на общую сумму около 200 миллионов рублей", - рассказал Исаевич.Он напомнил, что новое иностранное оборудование можно взять в лизинг через дочернюю структуру Корпорации МСП - МСП-Лизинг по льготной ставке 8% сроком до семи лет.Исаевич также сообщил, что, помимо льготных программ кредитования, МСП Банк создает льготные условия для предпринимателей, ведущих ВЭД, по расчетно-кассовому обслуживанию. Это позволяет оптимизировать комиссионные расходы, что максимально актуально в современных рыночных реалиях."Наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет бизнесу проводить расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, кыргызские сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях с контрагентами из Китая и стран Евразийского экономического союза в максимально сжатые сроки", - подчеркнул гендиректор КМСП.Он также отметил, что корпорация видит большие перспективы в развитии транзакционного бизнеса с дружественными странами и планирует расширять работу по предоставлению предпринимателям возможности для эффективного международного сотрудничества."В условиях волатильности курсов валют МСП Банк предоставляет возможность компаниям, во-первых, использовать производные финансовые инструменты, такие как форвард и своп, для целей хеджирования рисков. Во-вторых, банк делает линейку депозитов в иностранных валютах", - уточнил Исаевич.В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал про запуск депозита в юанях. В рамках этого продукта предприниматели могут размещать суммы от 100 тысяч до 200 миллионов юаней по ставке 2% годовых, которая является фиксированной и не зависит от колебаний ключевой ставки ЦБ. При этом у бизнеса есть возможность выбирать сроки размещения: 7, 31 или 91 день, оплата процентов начисляется в конце срока. Открыть вклад можно онлайн из любой точки мира."Этот депозит будет актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в данной валюте или хотят диверсифицировать валюту баланса. Это эффективный инструмент для повышения рентабельности бизнеса, позволяющий, в том числе, хеджировать валютные риски, если компания закупает иностранное оборудование или сырье", - пояснил Подберезняк.По его словам, большим конкурентным преимуществом данного предложения является гибкость, в том числе — возможность дистанционного открытия счета, что крайне важно для целого ряда регионов РФ, где не всегда есть возможность приехать в отделение банка и открыть депозит.Глава МСП Банка добавил, что новый интерес будет особенно востребован среди промышленных компаний, логистических предприятий, потребительского сектора, сектора услуг и туристической отрасли.Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, новые инструменты, предложенные бизнесу Корпорацией МСП, особенно необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка российских товаров."Приобретение оборудования на льготных условиях - важная мера поддержки, прежде всего, для промышленных МСП, которая позволит смелее инвестировать в расширение своего бизнеса. Что касается открытия МСП Банком счетов в валютах дружественных стран, то это для бизнеса станет возможностью быстрого перехода на расчет платежей в национальных валютах. Кроме того, такая инициатива позволит МСП комфортно работать вдолгую по экспорту и импорту на рынках дружественных стран", - сказал Калинин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия, александр исаевич