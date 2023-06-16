Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочерние структуры - МСП Банк и МСП-лизинг - предложила бизнесу комплексную линейку продуктов для внешнеэкономической деятельности (ВЭД), рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 генеральный директор КМСП Александр Исаевич.Глава института развития отметил, что компании МСП, ведущие внешнеэкономическую деятельность, столкнулись с рядом сложностей из-за санкций и нестабильности курсов валют. Об этом предприниматели говорили на встречах, которые регулярно проводит Корпорация МСП."В условиях санкций на российском рынке сохраняется определенный дефицит оборудования, и возможность приобретения подержанного помогает поддерживать рентабельность бизнеса. В ответ на этот запрос предпринимателей МСП Банк запустил в апреле экспресс-кредит на приобретение оборудования, включая зарубежное, бывшего в употреблении. По условиям кредита предусматривается предоставление до 15 миллионов рублей на 5 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга на 90 дней. На сегодняшний день в банк поступило заявок на общую сумму около 200 миллионов рублей", - рассказал Исаевич.Он напомнил, что новое иностранное оборудование можно взять в лизинг через дочернюю структуру Корпорации МСП - МСП-Лизинг по льготной ставке 8% сроком до семи лет.Исаевич также сообщил, что, помимо льготных программ кредитования, МСП Банк создает льготные условия для предпринимателей, ведущих ВЭД, по расчетно-кассовому обслуживанию. Это позволяет оптимизировать комиссионные расходы, что максимально актуально в современных рыночных реалиях."Наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет бизнесу проводить расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, кыргызские сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях с контрагентами из Китая и стран Евразийского экономического союза в максимально сжатые сроки", - подчеркнул гендиректор КМСП.Он также отметил, что корпорация видит большие перспективы в развитии транзакционного бизнеса с дружественными странами и планирует расширять работу по предоставлению предпринимателям возможности для эффективного международного сотрудничества."В условиях волатильности курсов валют МСП Банк предоставляет возможность компаниям, во-первых, использовать производные финансовые инструменты, такие как форвард и своп, для целей хеджирования рисков. Во-вторых, банк делает линейку депозитов в иностранных валютах", - уточнил Исаевич.В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал про запуск депозита в юанях. В рамках этого продукта предприниматели могут размещать суммы от 100 тысяч до 200 миллионов юаней по ставке 2% годовых, которая является фиксированной и не зависит от колебаний ключевой ставки ЦБ. При этом у бизнеса есть возможность выбирать сроки размещения: 7, 31 или 91 день, оплата процентов начисляется в конце срока. Открыть вклад можно онлайн из любой точки мира."Этот депозит будет актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в данной валюте или хотят диверсифицировать валюту баланса. Это эффективный инструмент для повышения рентабельности бизнеса, позволяющий, в том числе, хеджировать валютные риски, если компания закупает иностранное оборудование или сырье", - пояснил Подберезняк.По его словам, большим конкурентным преимуществом данного предложения является гибкость, в том числе — возможность дистанционного открытия счета, что крайне важно для целого ряда регионов РФ, где не всегда есть возможность приехать в отделение банка и открыть депозит.Глава МСП Банка добавил, что новый интерес будет особенно востребован среди промышленных компаний, логистических предприятий, потребительского сектора, сектора услуг и туристической отрасли.Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, новые инструменты, предложенные бизнесу Корпорацией МСП, особенно необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка российских товаров."Приобретение оборудования на льготных условиях - важная мера поддержки, прежде всего, для промышленных МСП, которая позволит смелее инвестировать в расширение своего бизнеса. Что касается открытия МСП Банком счетов в валютах дружественных стран, то это для бизнеса станет возможностью быстрого перехода на расчет платежей в национальных валютах. Кроме того, такая инициатива позволит МСП комфортно работать вдолгую по экспорту и импорту на рынках дружественных стран", - сказал Калинин.
Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочерние структуры - МСП Банк и МСП-лизинг - предложила бизнесу комплексную линейку продуктов для внешнеэкономической деятельности (ВЭД), рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 генеральный директор КМСП Александр Исаевич.
Глава института развития отметил, что компании МСП, ведущие внешнеэкономическую деятельность, столкнулись с рядом сложностей из-за санкций и нестабильности курсов валют. Об этом предприниматели говорили на встречах, которые регулярно проводит Корпорация МСП.
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
"В условиях санкций на российском рынке сохраняется определенный дефицит оборудования, и возможность приобретения подержанного помогает поддерживать рентабельность бизнеса. В ответ на этот запрос предпринимателей МСП Банк запустил в апреле экспресс-кредит на приобретение оборудования, включая зарубежное, бывшего в употреблении. По условиям кредита предусматривается предоставление до 15 миллионов рублей на 5 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга на 90 дней. На сегодняшний день в банк поступило заявок на общую сумму около 200 миллионов рублей", - рассказал Исаевич.
Он напомнил, что новое иностранное оборудование можно взять в лизинг через дочернюю структуру Корпорации МСП - МСП-Лизинг по льготной ставке 8% сроком до семи лет.
Исаевич также сообщил, что, помимо льготных программ кредитования, МСП Банк создает льготные условия для предпринимателей, ведущих ВЭД, по расчетно-кассовому обслуживанию. Это позволяет оптимизировать комиссионные расходы, что максимально актуально в современных рыночных реалиях.
«
"Наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет бизнесу проводить расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, кыргызские сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях с контрагентами из Китая и стран Евразийского экономического союза в максимально сжатые сроки", - подчеркнул гендиректор КМСП.
Он также отметил, что корпорация видит большие перспективы в развитии транзакционного бизнеса с дружественными странами и планирует расширять работу по предоставлению предпринимателям возможности для эффективного международного сотрудничества.
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"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.
"В условиях волатильности курсов валют МСП Банк предоставляет возможность компаниям, во-первых, использовать производные финансовые инструменты, такие как форвард и своп, для целей хеджирования рисков. Во-вторых, банк делает линейку депозитов в иностранных валютах", - уточнил Исаевич.
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал про запуск депозита в юанях. В рамках этого продукта предприниматели могут размещать суммы от 100 тысяч до 200 миллионов юаней по ставке 2% годовых, которая является фиксированной и не зависит от колебаний ключевой ставки ЦБ. При этом у бизнеса есть возможность выбирать сроки размещения: 7, 31 или 91 день, оплата процентов начисляется в конце срока. Открыть вклад можно онлайн из любой точки мира.
«
"Этот депозит будет актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в данной валюте или хотят диверсифицировать валюту баланса. Это эффективный инструмент для повышения рентабельности бизнеса, позволяющий, в том числе, хеджировать валютные риски, если компания закупает иностранное оборудование или сырье", - пояснил Подберезняк.
По его словам, большим конкурентным преимуществом данного предложения является гибкость, в том числе — возможность дистанционного открытия счета, что крайне важно для целого ряда регионов РФ, где не всегда есть возможность приехать в отделение банка и открыть депозит.
Глава МСП Банка добавил, что новый интерес будет особенно востребован среди промышленных компаний, логистических предприятий, потребительского сектора, сектора услуг и туристической отрасли.
Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, новые инструменты, предложенные бизнесу Корпорацией МСП, особенно необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка российских товаров.
"Приобретение оборудования на льготных условиях - важная мера поддержки, прежде всего, для промышленных МСП, которая позволит смелее инвестировать в расширение своего бизнеса. Что касается открытия МСП Банком счетов в валютах дружественных стран, то это для бизнеса станет возможностью быстрого перехода на расчет платежей в национальных валютах. Кроме того, такая инициатива позволит МСП комфортно работать вдолгую по экспорту и импорту на рынках дружественных стран", - сказал Калинин.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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