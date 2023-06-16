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Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:01 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/msp-1878540184.html
Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД
Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД - РИА Новости, 16.06.2023
Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД
Корпорация МСП (КМСП) через дочерние структуры - МСП Банк и МСП-лизинг - предложила бизнесу комплексную линейку продуктов для внешнеэкономической деятельности... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:01
2023-06-16T11:01
пмэф-2023
экономика
мсп банк
корпорация мсп
россия
александр исаевич
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочерние структуры - МСП Банк и МСП-лизинг - предложила бизнесу комплексную линейку продуктов для внешнеэкономической деятельности (ВЭД), рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 генеральный директор КМСП Александр Исаевич.Глава института развития отметил, что компании МСП, ведущие внешнеэкономическую деятельность, столкнулись с рядом сложностей из-за санкций и нестабильности курсов валют. Об этом предприниматели говорили на встречах, которые регулярно проводит Корпорация МСП."В условиях санкций на российском рынке сохраняется определенный дефицит оборудования, и возможность приобретения подержанного помогает поддерживать рентабельность бизнеса. В ответ на этот запрос предпринимателей МСП Банк запустил в апреле экспресс-кредит на приобретение оборудования, включая зарубежное, бывшего в употреблении. По условиям кредита предусматривается предоставление до 15 миллионов рублей на 5 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга на 90 дней. На сегодняшний день в банк поступило заявок на общую сумму около 200 миллионов рублей", - рассказал Исаевич.Он напомнил, что новое иностранное оборудование можно взять в лизинг через дочернюю структуру Корпорации МСП - МСП-Лизинг по льготной ставке 8% сроком до семи лет.Исаевич также сообщил, что, помимо льготных программ кредитования, МСП Банк создает льготные условия для предпринимателей, ведущих ВЭД, по расчетно-кассовому обслуживанию. Это позволяет оптимизировать комиссионные расходы, что максимально актуально в современных рыночных реалиях."Наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет бизнесу проводить расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, кыргызские сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях с контрагентами из Китая и стран Евразийского экономического союза в максимально сжатые сроки", - подчеркнул гендиректор КМСП.Он также отметил, что корпорация видит большие перспективы в развитии транзакционного бизнеса с дружественными странами и планирует расширять работу по предоставлению предпринимателям возможности для эффективного международного сотрудничества."В условиях волатильности курсов валют МСП Банк предоставляет возможность компаниям, во-первых, использовать производные финансовые инструменты, такие как форвард и своп, для целей хеджирования рисков. Во-вторых, банк делает линейку депозитов в иностранных валютах", - уточнил Исаевич.В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал про запуск депозита в юанях. В рамках этого продукта предприниматели могут размещать суммы от 100 тысяч до 200 миллионов юаней по ставке 2% годовых, которая является фиксированной и не зависит от колебаний ключевой ставки ЦБ. При этом у бизнеса есть возможность выбирать сроки размещения: 7, 31 или 91 день, оплата процентов начисляется в конце срока. Открыть вклад можно онлайн из любой точки мира."Этот депозит будет актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в данной валюте или хотят диверсифицировать валюту баланса. Это эффективный инструмент для повышения рентабельности бизнеса, позволяющий, в том числе, хеджировать валютные риски, если компания закупает иностранное оборудование или сырье", - пояснил Подберезняк.По его словам, большим конкурентным преимуществом данного предложения является гибкость, в том числе — возможность дистанционного открытия счета, что крайне важно для целого ряда регионов РФ, где не всегда есть возможность приехать в отделение банка и открыть депозит.Глава МСП Банка добавил, что новый интерес будет особенно востребован среди промышленных компаний, логистических предприятий, потребительского сектора, сектора услуг и туристической отрасли.Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, новые инструменты, предложенные бизнесу Корпорацией МСП, особенно необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка российских товаров."Приобретение оборудования на льготных условиях - важная мера поддержки, прежде всего, для промышленных МСП, которая позволит смелее инвестировать в расширение своего бизнеса. Что касается открытия МСП Банком счетов в валютах дружественных стран, то это для бизнеса станет возможностью быстрого перехода на расчет платежей в национальных валютах. Кроме того, такая инициатива позволит МСП комфортно работать вдолгую по экспорту и импорту на рынках дружественных стран", - сказал Калинин.
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экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия, александр исаевич
ПМЭФ-2023, Экономика, МСП Банк, Корпорация МСП, Россия, Александр Исаевич

Корпорация МСП предложила комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) через дочерние структуры - МСП Банк и МСП-лизинг - предложила бизнесу комплексную линейку продуктов для внешнеэкономической деятельности (ВЭД), рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 генеральный директор КМСП Александр Исаевич.
Глава института развития отметил, что компании МСП, ведущие внешнеэкономическую деятельность, столкнулись с рядом сложностей из-за санкций и нестабильности курсов валют. Об этом предприниматели говорили на встречах, которые регулярно проводит Корпорация МСП.
ПМЭФ-2023: события и лица
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

Карин Кнайсль, Министр иностранных дел Австрийской Республики

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

Сессия Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области и Вероника Никишина, Генеральный директор, АО Российский экспортный центр

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Александр Карелин, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам; трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

Дмитрий Зауэрс, Заместитель председателя правления, Газпромбанк, Наталья Стадченко, Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства и Руслан Юнусов, Учредитель Общества с ограниченной ответственностью ЛИФТ Центр

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Участник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"В условиях санкций на российском рынке сохраняется определенный дефицит оборудования, и возможность приобретения подержанного помогает поддерживать рентабельность бизнеса. В ответ на этот запрос предпринимателей МСП Банк запустил в апреле экспресс-кредит на приобретение оборудования, включая зарубежное, бывшего в употреблении. По условиям кредита предусматривается предоставление до 15 миллионов рублей на 5 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга на 90 дней. На сегодняшний день в банк поступило заявок на общую сумму около 200 миллионов рублей", - рассказал Исаевич.
Он напомнил, что новое иностранное оборудование можно взять в лизинг через дочернюю структуру Корпорации МСП - МСП-Лизинг по льготной ставке 8% сроком до семи лет.
Исаевич также сообщил, что, помимо льготных программ кредитования, МСП Банк создает льготные условия для предпринимателей, ведущих ВЭД, по расчетно-кассовому обслуживанию. Это позволяет оптимизировать комиссионные расходы, что максимально актуально в современных рыночных реалиях.
«
"Наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет бизнесу проводить расчеты в китайских юанях, индийских рупиях, армянских драмах, кыргызские сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях с контрагентами из Китая и стран Евразийского экономического союза в максимально сжатые сроки", - подчеркнул гендиректор КМСП.
Он также отметил, что корпорация видит большие перспективы в развитии транзакционного бизнеса с дружественными странами и планирует расширять работу по предоставлению предпринимателям возможности для эффективного международного сотрудничества.
ПМЭФ-2023: нейросеть "Жириновский" и "Душа России"
© Фотохост-агентство РИА Новости

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

Торжественное открытие Форума

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

Стенд компании Газпром Медиа на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

В конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

Сессия: Как будет развиваться российская экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

Презентация нейросети Жириновский

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

Чжан Мин, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

Дмитрий Григоренко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сессия Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора Север Юг: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозо

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
"В условиях волатильности курсов валют МСП Банк предоставляет возможность компаниям, во-первых, использовать производные финансовые инструменты, такие как форвард и своп, для целей хеджирования рисков. Во-вторых, банк делает линейку депозитов в иностранных валютах", - уточнил Исаевич.
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал про запуск депозита в юанях. В рамках этого продукта предприниматели могут размещать суммы от 100 тысяч до 200 миллионов юаней по ставке 2% годовых, которая является фиксированной и не зависит от колебаний ключевой ставки ЦБ. При этом у бизнеса есть возможность выбирать сроки размещения: 7, 31 или 91 день, оплата процентов начисляется в конце срока. Открыть вклад можно онлайн из любой точки мира.
«
"Этот депозит будет актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в данной валюте или хотят диверсифицировать валюту баланса. Это эффективный инструмент для повышения рентабельности бизнеса, позволяющий, в том числе, хеджировать валютные риски, если компания закупает иностранное оборудование или сырье", - пояснил Подберезняк.
По его словам, большим конкурентным преимуществом данного предложения является гибкость, в том числе — возможность дистанционного открытия счета, что крайне важно для целого ряда регионов РФ, где не всегда есть возможность приехать в отделение банка и открыть депозит.
Глава МСП Банка добавил, что новый интерес будет особенно востребован среди промышленных компаний, логистических предприятий, потребительского сектора, сектора услуг и туристической отрасли.
Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, новые инструменты, предложенные бизнесу Корпорацией МСП, особенно необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка российских товаров.
"Приобретение оборудования на льготных условиях - важная мера поддержки, прежде всего, для промышленных МСП, которая позволит смелее инвестировать в расширение своего бизнеса. Что касается открытия МСП Банком счетов в валютах дружественных стран, то это для бизнеса станет возможностью быстрого перехода на расчет платежей в национальных валютах. Кроме того, такая инициатива позволит МСП комфортно работать вдолгую по экспорту и импорту на рынках дружественных стран", - сказал Калинин.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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3 из 10
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У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

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4 из 10
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Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

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Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

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6 из 10
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Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

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7 из 10
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Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

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8 из 10
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Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаМСП БанкКорпорация МСПРоссияАлександр Исаевич
 
 
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