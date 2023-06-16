Путин рассказал об индексации МРОТ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия продолжает индексировать МРОТ опережающими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Отдельно хочу сказать о таком сейчас важном индикаторе, как МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, опережающими причем темпами, увеличивать МРОТ, минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия продолжает индексировать МРОТ опережающими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Отдельно хочу сказать о таком сейчас важном индикаторе, как МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, опережающими причем темпами, увеличивать МРОТ, минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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