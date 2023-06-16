https://ria.ru/20230616/mrot-1878760331.html

Путин рассказал об индексации МРОТ

Путин рассказал об индексации МРОТ - РИА Новости, 16.06.2023

Путин рассказал об индексации МРОТ

Россия продолжает индексировать МРОТ опережающими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:24

2023-06-16T18:24

2023-06-16T18:24

пмэф-2023

россия

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия продолжает индексировать МРОТ опережающими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. "Отдельно хочу сказать о таком сейчас важном индикаторе, как МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, опережающими причем темпами, увеличивать МРОТ, минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, экономика