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Путин заявил об укреплении многополярности

Путин заявил об укреплении многополярности - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил об укреплении многополярности

Многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку неоколониальная мировая система по сути прекратила своё существование, заявил... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:31

2023-06-16T15:31

2023-06-16T15:57

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку неоколониальная мировая система по сути прекратила своё существование, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме."Уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила своё существование, а многополярный мировой порядок укрепляется. Это неизбежный процесс", - отметил президент.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин