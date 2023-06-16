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Силуанов допустил отступление от бюджетного правила

Силуанов допустил отступление от бюджетного правила - РИА Новости, 16.06.2023

Силуанов допустил отступление от бюджетного правила

Минфин РФ не хочет пересматривать бюджетное правило, но при необходимости в текущем году некоторые корректировки возможны, заявил в интервью телеканалу РБК на... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:26

2023-06-16T14:26

2023-06-16T14:26

экономика

россия

антон силуанов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минфин РФ не хочет пересматривать бюджетное правило, но при необходимости в текущем году некоторые корректировки возможны, заявил в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ министр финансов России Антон Силуанов. "Бюджетное правило мы пока в целом в базе не хотим корректировать. Но если мы видим необходимость корректировки бюджетных трат, то в этом году какие-то временные отступления могут быть", - сказал Силуанов."Имею в виду, если потребуется проводить расходы, какие-то отступления от бюджетного правила без рисков для макроустойчивости, на мой взгляд, допустимы", - добавил он. Объем возможных дополнительных расходов сверх уровня, установленного бюджетным правилом, по словам Силуанова, будет обсуждаться в правительстве. Ранее, выступая на деловом завтраке "Сбера", глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что объем дополнительных потребностей, который будет заявлен в новом бюджетном цикле, заставит кабмин провести приоритизацию расходов, а также вернуться к вопросу параметров бюджетного правила. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)