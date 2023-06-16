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Ленобласть и ТЕДА организуют совместные международные бизнес-миссии - РИА Новости, 16.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
15:23 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878668225.html
Ленобласть и ТЕДА организуют совместные международные бизнес-миссии
Ленобласть и ТЕДА организуют совместные международные бизнес-миссии - РИА Новости, 16.06.2023
Ленобласть и ТЕДА организуют совместные международные бизнес-миссии
Власти Ленинградской области совместно с Ассоциацией "Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс по развитию экономических и торговых отношений" (ТЕДА) планирует... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:23
2023-06-16T15:23
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области совместно с Ассоциацией "Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс по развитию экономических и торговых отношений" (ТЕДА) планирует организовывать бизнес-миссии в дружественные страны, искать поставщиков и заказчиков, продвигать интересы областных производителей на новых рынках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение между правительством Ленинградской области и Ассоциацией "Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс по развитию экономических и торговых отношений" подписали губернатор Александр Дрозденко и директор организации Мария Чернобровкина в ходе Петербургского Международного экономического форума."Ленинградская область на ПМЭФ очень редко подписывает так называемые "неденежные" соглашения. Тем не менее, мы пошли на это соглашение с альянсом, потому что компания становится партнером Ленинградской области в освоении новых рынков сбыта и поиске международных партнеров. Это соглашение мы заключаем в интересах всего бизнес-сообщества области, тех компаний, которые рассматривают любую ситуацию как новые возможности", ― сказал глава региона.В рамках соглашения, дополнили в обладминистарции, запланированы торговые миссии для предприятий Ленинградской области в республики Казахстан, Узбекистан, а также совместные делегации ТЕДА и Ленинградской области в Монголию, Армению, Грузию, Саудовскую Аравию.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Артем Смирнов
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александр дрозденко, пмэф 2023
Ленинградская область , Александр Дрозденко, ПМЭФ 2023

Ленобласть и ТЕДА организуют совместные международные бизнес-миссии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области совместно с Ассоциацией "Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс по развитию экономических и торговых отношений" (ТЕДА) планирует организовывать бизнес-миссии в дружественные страны, искать поставщиков и заказчиков, продвигать интересы областных производителей на новых рынках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение между правительством Ленинградской области и Ассоциацией "Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс по развитию экономических и торговых отношений" подписали губернатор Александр Дрозденко и директор организации Мария Чернобровкина в ходе Петербургского Международного экономического форума.
Подписания, ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Ленинградская и Тульская области реализуют совместные инвестпроекты
Вчера, 14:46
"Ленинградская область на ПМЭФ очень редко подписывает так называемые "неденежные" соглашения. Тем не менее, мы пошли на это соглашение с альянсом, потому что компания становится партнером Ленинградской области в освоении новых рынков сбыта и поиске международных партнеров. Это соглашение мы заключаем в интересах всего бизнес-сообщества области, тех компаний, которые рассматривают любую ситуацию как новые возможности", ― сказал глава региона.
В рамках соглашения, дополнили в обладминистарции, запланированы торговые миссии для предприятий Ленинградской области в республики Казахстан, Узбекистан, а также совместные делегации ТЕДА и Ленинградской области в Монголию, Армению, Грузию, Саудовскую Аравию.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПМЭФ 2023
 
 
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