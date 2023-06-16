https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878668225.html

Ленобласть и ТЕДА организуют совместные международные бизнес-миссии

Ленобласть и ТЕДА организуют совместные международные бизнес-миссии - РИА Новости, 16.06.2023

Ленобласть и ТЕДА организуют совместные международные бизнес-миссии

Власти Ленинградской области совместно с Ассоциацией "Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс по развитию экономических и торговых отношений" (ТЕДА) планирует... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:23

2023-06-16T15:23

2023-06-16T15:23

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области совместно с Ассоциацией "Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс по развитию экономических и торговых отношений" (ТЕДА) планирует организовывать бизнес-миссии в дружественные страны, искать поставщиков и заказчиков, продвигать интересы областных производителей на новых рынках, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение между правительством Ленинградской области и Ассоциацией "Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс по развитию экономических и торговых отношений" подписали губернатор Александр Дрозденко и директор организации Мария Чернобровкина в ходе Петербургского Международного экономического форума."Ленинградская область на ПМЭФ очень редко подписывает так называемые "неденежные" соглашения. Тем не менее, мы пошли на это соглашение с альянсом, потому что компания становится партнером Ленинградской области в освоении новых рынков сбыта и поиске международных партнеров. Это соглашение мы заключаем в интересах всего бизнес-сообщества области, тех компаний, которые рассматривают любую ситуацию как новые возможности", ― сказал глава региона.В рамках соглашения, дополнили в обладминистарции, запланированы торговые миссии для предприятий Ленинградской области в республики Казахстан, Узбекистан, а также совместные делегации ТЕДА и Ленинградской области в Монголию, Армению, Грузию, Саудовскую Аравию.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/investproekty-1878643694.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, пмэф 2023