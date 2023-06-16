https://ria.ru/20230616/lenoblast-1878581503.html

Ленобласть получит более 185 млн рублей из нацпроекта на развитие туризма

Ленобласть получит более 185 млн рублей из нацпроекта на развитие туризма - РИА Новости, 16.06.2023

Ленобласть получит более 185 млн рублей из нацпроекта на развитие туризма

Ленинградская область получит из национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" более 185 миллионов рублей на реализацию перспективных туристических... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:05

2023-06-16T12:05

2023-06-16T12:05

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф 2023

дмитрий чернышенко

выборг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ленинградская область получит из национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" более 185 миллионов рублей на реализацию перспективных туристических проектов региона, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко после встречи с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его словам, при разработке ключевых туристических направлений были учтены имеющиеся ресурсы, определены точки роста, просчитана окупаемость и рентабельность инвестиций в новые объекты размещения. В частности, в Ленинградской области разработали инвестиционную стратегию развития туристкой инфраструктуры."Исходя из транспортной доступности, рекреационной привлекательности и других "изюминок", флагманами туристической индустрии в регионе были выбраны Выборг, шхеры Выборгского залива, песчаные пляжи Финского залива, Ладожские шхеры, Ладожские пляжи, озера Карельского перешейка, горнолыжные курорты, круизные маршруты, юг Ленинградской области, Старая Ладога и Тихвин", – поделился Дрозденко, отметив, что в 2022 году регион посетило более шести миллионов туристов, а в 2023 году ожидается почти четверть прироста турпотока.Как уточнил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, в 2023 году для дальнейшего развития инфраструктуры и реализации программ региону будет выделено 185,6 миллиона рублей. Более 10% от этой суммы (19 миллионов рублей) будет потрачено на реализацию программы школьного туризма с пятого по девятый классы, также 12,4 миллиона рублей выделено на проведение событийных мероприятий.По его словам, остальные средства пойдут на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и национальных турмаршрутов, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями – всего около 117 миллионов рублей. На создание некапитальных средств размещения в 2023 году региону выделено 36,6 миллиона рублей.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/turizm-1878273962.html

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Артем Смирнов

александр дрозденко, пмэф 2023, дмитрий чернышенко, выборг