В Нижегородской области проверят все детские лагеря после гибели подростка
Нижегородский Минздрав начал комплексную проверку после гибели подростка в лагере
Столовая в детском лагере. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Комплексная проверка всех лагерей начинается в Нижегородской области после гибели подростка, отдыхавшего в одном из них, но это не повредит их работе, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
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"С сегодняшнего дня начинаем комплексную проверку организации работы детских оздоровительных учреждений летнего отдыха. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверим работу пищеблоков, условий доставки и хранения продукции, будет дана оценка в каком состоянии поддерживается порядок на территории детского учреждения, в помещениях и на спортивных площадках", - написал Мелик-Гусейнов.
По его словам, также будет проанализирован кадровый состав - в лагерях должны работать все необходимые специалисты.
"Летняя детская оздоровительная кампания продолжается в штатном режиме. Проверка не помешает работе лагерей. Однако вопросы эпидемиологического благополучия и безопасности должны находиться в приоритете у учредителей и администрации учреждений. И мы будем держать ситуацию на жестком контроле", - подчеркнул министр здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональный СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки.