Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области проверят все детские лагеря после гибели подростка - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/lager-1878525172.html
В Нижегородской области проверят все детские лагеря после гибели подростка
В Нижегородской области проверят все детские лагеря после гибели подростка - РИА Новости, 16.06.2023
В Нижегородской области проверят все детские лагеря после гибели подростка
Комплексная проверка всех лагерей начинается в Нижегородской области после гибели подростка, отдыхавшего в одном из них, но это не повредит их работе, сообщил в РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:53
2023-06-16T08:53
происшествия
нижегородская область
арзамасский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149555/59/1495555963_0:154:1501:998_1920x0_80_0_0_66a235db1558adbed8f7dd9c53d3190f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Комплексная проверка всех лагерей начинается в Нижегородской области после гибели подростка, отдыхавшего в одном из них, но это не повредит их работе, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. "С сегодняшнего дня начинаем комплексную проверку организации работы детских оздоровительных учреждений летнего отдыха. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверим работу пищеблоков, условий доставки и хранения продукции, будет дана оценка в каком состоянии поддерживается порядок на территории детского учреждения, в помещениях и на спортивных площадках", - написал Мелик-Гусейнов.По его словам, также будет проанализирован кадровый состав - в лагерях должны работать все необходимые специалисты. "Летняя детская оздоровительная кампания продолжается в штатном режиме. Проверка не помешает работе лагерей. Однако вопросы эпидемиологического благополучия и безопасности должны находиться в приоритете у учредителей и администрации учреждений. И мы будем держать ситуацию на жестком контроле", - подчеркнул министр здравоохранения региона. Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональный СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки.
https://ria.ru/20230615/lager-1878485321.html
https://sn.ria.ru/20230614/sanprosvet-1877002729.html
нижегородская область
арзамасский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149555/59/1495555963_23:0:1354:998_1920x0_80_0_0_83852d0803ea2c020424f0f582c6ee54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, арзамасский район
Происшествия, Нижегородская область, Арзамасский район
В Нижегородской области проверят все детские лагеря после гибели подростка

Нижегородский Минздрав начал комплексную проверку после гибели подростка в лагере

© РИА Новости / Сергей МальгавкоСтоловая в детском лагере
Столовая в детском лагере - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Столовая в детском лагере. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Комплексная проверка всех лагерей начинается в Нижегородской области после гибели подростка, отдыхавшего в одном из них, но это не повредит их работе, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
«
"С сегодняшнего дня начинаем комплексную проверку организации работы детских оздоровительных учреждений летнего отдыха. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверим работу пищеблоков, условий доставки и хранения продукции, будет дана оценка в каком состоянии поддерживается порядок на территории детского учреждения, в помещениях и на спортивных площадках", - написал Мелик-Гусейнов.
Врач - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка
15 июня, 22:11
По его словам, также будет проанализирован кадровый состав - в лагерях должны работать все необходимые специалисты.
"Летняя детская оздоровительная кампания продолжается в штатном режиме. Проверка не помешает работе лагерей. Однако вопросы эпидемиологического благополучия и безопасности должны находиться в приоритете у учредителей и администрации учреждений. И мы будем держать ситуацию на жестком контроле", - подчеркнул министр здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональный СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки.
Дети играют в перетягивание каната - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Как собрать ребенка в лагерь? Все, что нужно знать родителю этим летом
14 июня, 09:00
 
ПроисшествияНижегородская областьАрзамасский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала