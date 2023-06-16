https://ria.ru/20230616/lager-1878525172.html

В Нижегородской области проверят все детские лагеря после гибели подростка

В Нижегородской области проверят все детские лагеря после гибели подростка - РИА Новости, 16.06.2023

В Нижегородской области проверят все детские лагеря после гибели подростка

Комплексная проверка всех лагерей начинается в Нижегородской области после гибели подростка, отдыхавшего в одном из них, но это не повредит их работе, сообщил в РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:53

2023-06-16T08:53

2023-06-16T08:53

происшествия

нижегородская область

арзамасский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Комплексная проверка всех лагерей начинается в Нижегородской области после гибели подростка, отдыхавшего в одном из них, но это не повредит их работе, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. "С сегодняшнего дня начинаем комплексную проверку организации работы детских оздоровительных учреждений летнего отдыха. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверим работу пищеблоков, условий доставки и хранения продукции, будет дана оценка в каком состоянии поддерживается порядок на территории детского учреждения, в помещениях и на спортивных площадках", - написал Мелик-Гусейнов.По его словам, также будет проанализирован кадровый состав - в лагерях должны работать все необходимые специалисты. "Летняя детская оздоровительная кампания продолжается в штатном режиме. Проверка не помешает работе лагерей. Однако вопросы эпидемиологического благополучия и безопасности должны находиться в приоритете у учредителей и администрации учреждений. И мы будем держать ситуацию на жестком контроле", - подчеркнул министр здравоохранения региона. Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональный СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки.

https://ria.ru/20230615/lager-1878485321.html

https://sn.ria.ru/20230614/sanprosvet-1877002729.html

нижегородская область

арзамасский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, арзамасский район