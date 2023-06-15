https://ria.ru/20230615/podrostok-1878398480.html

В нижегородском лагере заболел и умер подросток

В нижегородском лагере заболел и умер подросток - РИА Новости, 15.06.2023

В нижегородском лагере заболел и умер подросток

В Нижегородской области умер подросток, заболевший в оздоровительном лагере, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:59

2023-06-15T16:59

2023-06-15T21:53

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

россия

арзамасский район

нижний новгород

глеб никитин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. В Нижегородской области умер подросток, заболевший в оздоровительном лагере, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета."По версии следствия, 13-летний подросток, находящийся в детском оздоровительном лагере Арзамасского района, почувствовал недомогание в виде повышения температуры тела. С указанными признаками он был доставлен в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, где в последующем скончался", — указано в релизе.СК возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". Следователям предстоит дать оценку качеству медицинской помощи, оказанной ребенку, а также своевременности его госпитализации.Как сообщало региональное управление Роспотребнадзора, в лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе обнаружили стрептококковую инфекцию. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку и устанавливает причины появления недомогания у детей.Еще один похожий случай произошел в лагере "Лазурный" Выксунского района, где нескольким детям стало плохо. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина организована межведомственная комиссия, в двух лагерях работают медики.

https://ria.ru/20220731/travma-1806269505.html

нижегородская область

россия

арзамасский район

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, россия, арзамасский район, нижний новгород, глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)