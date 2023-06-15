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В нижегородском лагере заболел и умер подросток - РИА Новости, 15.06.2023
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16:59 15.06.2023 (обновлено: 21:53 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/podrostok-1878398480.html
В нижегородском лагере заболел и умер подросток
В нижегородском лагере заболел и умер подросток - РИА Новости, 15.06.2023
В нижегородском лагере заболел и умер подросток
В Нижегородской области умер подросток, заболевший в оздоровительном лагере, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:59
2023-06-15T21:53
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
россия
арзамасский район
нижний новгород
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. В Нижегородской области умер подросток, заболевший в оздоровительном лагере, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета."По версии следствия, 13-летний подросток, находящийся в детском оздоровительном лагере Арзамасского района, почувствовал недомогание в виде повышения температуры тела. С указанными признаками он был доставлен в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, где в последующем скончался", — указано в релизе.СК возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". Следователям предстоит дать оценку качеству медицинской помощи, оказанной ребенку, а также своевременности его госпитализации.Как сообщало региональное управление Роспотребнадзора, в лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе обнаружили стрептококковую инфекцию. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку и устанавливает причины появления недомогания у детей.Еще один похожий случай произошел в лагере "Лазурный" Выксунского района, где нескольким детям стало плохо. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина организована межведомственная комиссия, в двух лагерях работают медики.
https://ria.ru/20220731/travma-1806269505.html
нижегородская область
россия
арзамасский район
нижний новгород
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, россия, арзамасский район, нижний новгород, глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область, Россия, Арзамасский район, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В нижегородском лагере заболел и умер подросток

СК: в Нижегородской области тринадцатилетний подросток заболел в лагере и умер

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. В Нижегородской области умер подросток, заболевший в оздоровительном лагере, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.
«
"По версии следствия, 13-летний подросток, находящийся в детском оздоровительном лагере Арзамасского района, почувствовал недомогание в виде повышения температуры тела. С указанными признаками он был доставлен в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, где в последующем скончался", — указано в релизе.
СК возбудил уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". Следователям предстоит дать оценку качеству медицинской помощи, оказанной ребенку, а также своевременности его госпитализации.
Как сообщало региональное управление Роспотребнадзора, в лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе обнаружили стрептококковую инфекцию. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку и устанавливает причины появления недомогания у детей.
Еще один похожий случай произошел в лагере "Лазурный" Выксунского района, где нескольким детям стало плохо. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина организована межведомственная комиссия, в двух лагерях работают медики.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьРоссияАрзамасский районНижний НовгородГлеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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