https://ria.ru/20230616/lada-1878625820.html

АвтоВАЗ пояснил, почему Lada не завелась у Грефа, но завелась у Силуанова

АвтоВАЗ пояснил, почему Lada не завелась у Грефа, но завелась у Силуанова - РИА Новости, 16.06.2023

АвтоВАЗ пояснил, почему Lada не завелась у Грефа, но завелась у Силуанова

Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести автомобиль Lada Aura, поскольку после тестового заезда его оставили с включенной передачей, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:54

2023-06-16T13:54

2023-06-16T16:11

пмэф-2023

авто

герман греф

автоваз

сбербанк россии

антон силуанов

максим соколов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести автомобиль Lada Aura, поскольку после тестового заезда его оставили с включенной передачей, рассказали РИА Новости в АвтоВАЗе."После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение", — сказал собеседник агентства.Сегодня утром президент АвтоВАЗа Максим Соколов на полях ПМЭФ представил министру финансов Антону Силуанову автомобиль для чиновников Lada Aura. Вместе с ним новинку осматривал и Греф. Силуанов сам сел за руль и проехал круг. Затем протестировать авто решил и глава Сбербанка, но у него машина не завелась. Тогда Силуанов снова сел за руль, чтобы проверить, в чем проблема, и у него мотор заработал.Греф также присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног — по его словам, в салоне вполне комфортно.Позже Силуанов заявил, что Lada Aura могла бы заменить иномарки, на которых ездят чиновники, и что Минфин готов пересесть на новую модель. Он также призвал чиновников не ездить на заднем сиденье, а самим садиться за руль.Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров заднего ряда. Cалон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, герман греф, автоваз, сбербанк россии, антон силуанов, максим соколов