АвтоВАЗ пояснил, почему Lada не завелась у Грефа, но завелась у Силуанова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести автомобиль Lada Aura, поскольку после тестового заезда его оставили с включенной передачей, рассказали РИА Новости в АвтоВАЗе."После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение", — сказал собеседник агентства.Сегодня утром президент АвтоВАЗа Максим Соколов на полях ПМЭФ представил министру финансов Антону Силуанову автомобиль для чиновников Lada Aura. Вместе с ним новинку осматривал и Греф. Силуанов сам сел за руль и проехал круг. Затем протестировать авто решил и глава Сбербанка, но у него машина не завелась. Тогда Силуанов снова сел за руль, чтобы проверить, в чем проблема, и у него мотор заработал.Греф также присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног — по его словам, в салоне вполне комфортно.Позже Силуанов заявил, что Lada Aura могла бы заменить иномарки, на которых ездят чиновники, и что Минфин готов пересесть на новую модель. Он также призвал чиновников не ездить на заднем сиденье, а самим садиться за руль.Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров заднего ряда. Cалон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Участники ПМЭФ рассматривают автомобили Lada Aura в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести автомобиль Lada Aura, поскольку после тестового заезда его оставили с включенной передачей, рассказали РИА Новости в АвтоВАЗе.
"После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение", — сказал собеседник агентства.
Сегодня утром президент АвтоВАЗа Максим Соколов на полях ПМЭФ представил министру финансов Антону Силуанову автомобиль для чиновников Lada Aura. Вместе с ним новинку осматривал и Греф. Силуанов сам сел за руль и проехал круг. Затем протестировать авто решил и глава Сбербанка, но у него машина не завелась. Тогда Силуанов снова сел за руль, чтобы проверить, в чем проблема, и у него мотор заработал.
Греф также присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног — по его словам, в салоне вполне комфортно.
Позже Силуанов заявил, что Lada Aura могла бы заменить иномарки, на которых ездят чиновники, и что Минфин готов пересесть на новую модель. Он также призвал чиновников не ездить на заднем сиденье, а самим садиться за руль.
Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров заднего ряда. Cалон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
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