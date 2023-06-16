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АвтоВАЗ пояснил, почему Lada не завелась у Грефа, но завелась у Силуанова - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:54 16.06.2023 (обновлено: 16:11 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/lada-1878625820.html
АвтоВАЗ пояснил, почему Lada не завелась у Грефа, но завелась у Силуанова
АвтоВАЗ пояснил, почему Lada не завелась у Грефа, но завелась у Силуанова - РИА Новости, 16.06.2023
АвтоВАЗ пояснил, почему Lada не завелась у Грефа, но завелась у Силуанова
Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести автомобиль Lada Aura, поскольку после тестового заезда его оставили с включенной передачей, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:54
2023-06-16T16:11
пмэф-2023
авто
герман греф
автоваз
сбербанк россии
антон силуанов
максим соколов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести автомобиль Lada Aura, поскольку после тестового заезда его оставили с включенной передачей, рассказали РИА Новости в АвтоВАЗе."После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение", — сказал собеседник агентства.Сегодня утром президент АвтоВАЗа Максим Соколов на полях ПМЭФ представил министру финансов Антону Силуанову автомобиль для чиновников Lada Aura. Вместе с ним новинку осматривал и Греф. Силуанов сам сел за руль и проехал круг. Затем протестировать авто решил и глава Сбербанка, но у него машина не завелась. Тогда Силуанов снова сел за руль, чтобы проверить, в чем проблема, и у него мотор заработал.Греф также присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног — по его словам, в салоне вполне комфортно.Позже Силуанов заявил, что Lada Aura могла бы заменить иномарки, на которых ездят чиновники, и что Минфин готов пересесть на новую модель. Он также призвал чиновников не ездить на заднем сиденье, а самим садиться за руль.Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров заднего ряда. Cалон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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РИА Новости
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авто, герман греф, автоваз, сбербанк россии, антон силуанов, максим соколов
ПМЭФ-2023, Авто, Герман Греф, АвтоВАЗ, Сбербанк России, Антон Силуанов, Максим Соколов
АвтоВАЗ пояснил, почему Lada не завелась у Грефа, но завелась у Силуанова

АвтоВАЗ объяснил, что Lada Aura не завелась у Грефа из-за невыключенной передачи

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастники ПМЭФ рассматривают автомобили Lada Aura в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники ПМЭФ рассматривают автомобили Lada Aura в конгрессно-выставочном центре Экспофорум. - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Участники ПМЭФ рассматривают автомобили Lada Aura в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести автомобиль Lada Aura, поскольку после тестового заезда его оставили с включенной передачей, рассказали РИА Новости в АвтоВАЗе.
"После остановки машину оставили с включенной передачей. Сработала защита, она не завелась, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение", — сказал собеседник агентства.
Сегодня утром президент АвтоВАЗа Максим Соколов на полях ПМЭФ представил министру финансов Антону Силуанову автомобиль для чиновников Lada Aura. Вместе с ним новинку осматривал и Греф. Силуанов сам сел за руль и проехал круг. Затем протестировать авто решил и глава Сбербанка, но у него машина не завелась. Тогда Силуанов снова сел за руль, чтобы проверить, в чем проблема, и у него мотор заработал.
Греф также присел на заднее сиденье и одобрил пространство для ног — по его словам, в салоне вполне комфортно.
Позже Силуанов заявил, что Lada Aura могла бы заменить иномарки, на которых ездят чиновники, и что Минфин готов пересесть на новую модель. Он также призвал чиновников не ездить на заднем сиденье, а самим садиться за руль.
Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров заднего ряда. Cалон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры
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На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

Сессия Бизнес контакт с Владимиром Соловьевым

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

Георгий Чичерин, генеральный директор, ООО Автодор-Инвест, Денис Корниенко, генеральный директор, ООО Газпром газомоторное топливо и Николай Одинцов, Вице-президент по развитию корпоративных продаж дивизиона Автобусы, ООО Управляющая компания Группа ГАЗ

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

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5 из 10
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В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

Ведущий торжественный церемонии Дмитрий Дибров на открытии, в рамках культурной программы XXVI Петербургского международного экономического форума, выставочного фотопроекта Воображаемые путешествия в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

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6 из 10
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Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

Деловой завтрак Сбера

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

Сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером с использованием искусственного интеллект

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

Подписание меморандума о сотрудничестве между АО РЭЦ и Халяль Холдинг при Духовном Управлении Мусульман РФ (ДУМ РФ)

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023АвтоГерман ГрефАвтоВАЗСбербанк РоссииАнтон СилуановМаксим Соколов
 
 
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