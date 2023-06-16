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Исаевич: Корпорация МСП утроила охват бизнеса мерами поддержки - РИА Новости, 16.06.2023
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13:42 16.06.2023 (обновлено: 14:42 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/korporatsiya_msp-1878622285.html
Исаевич: Корпорация МСП утроила охват бизнеса мерами поддержки
Исаевич: Корпорация МСП утроила охват бизнеса мерами поддержки - РИА Новости, 16.06.2023
Исаевич: Корпорация МСП утроила охват бизнеса мерами поддержки
Благодаря усилиям Корпорации МСП, предпринятым совместно с Минэкономразвития и Банком России, число получателей господдержки в сегменте малого и среднего... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:42
2023-06-16T14:42
пмэф-2023
экономика
корпорация мсп
центральный банк рф (цб рф)
александр исаевич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Благодаря усилиям Корпорации МСП, предпринятым совместно с Минэкономразвития и Банком России, число получателей господдержки в сегменте малого и среднего бизнеса за два года выросло почти в 3,5 раза, сообщил генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич."Два года мы донастраивали свои системы, чтобы таргетно поддерживать малый и средний бизнес. И мы научились управлять мерами поддержки так, чтобы они подходили для целевой аудитории. Если в 2020 году поддержку получили 40 тысяч предпринимателей, то в 2022 году этот показатель вырос до 135 тысяч. Это 33% от общего числа кредитов, в деньгах - 1,3 триллиона рублей, а с учетом поддержки со стороны ЦБ - почти 1,7 триллиона рублей", - рассказал Исаевич корреспонденту РИА Новости на полях ПМЭФ-2023.Глава корпорации добавил, что значительному увеличению охвата предпринимателей господдержкой способствовал запуск зонтичного механизма, позволяющего предпринимателям получать кредит без залога. "Без этого механизма каждая четвертая компания, получившая поддержку, не смогла бы привлечь заемное финансирование", - подчеркнул Исаевич.Он уточнил, что в рамках господдержки МСП было выдано четверть всех кредитов в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. Также, по его словам, господдержка начала активно проникать в Крым и Севастополь."Мы видим, что реальный сектор экономики начал получать существенную поддержку. И в сегодняшней повестке красной нитью проходит продолжение политики по улучшению условий для предпринимательской деятельности, возможностей для ведения бизнеса, потому что частная инициатива МСП — это двигатель экономики", - заключил руководитель института развития.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/msp-1878540184.html
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экономика, корпорация мсп, центральный банк рф (цб рф), александр исаевич
ПМЭФ-2023, Экономика, Корпорация МСП, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Александр Исаевич

Исаевич: Корпорация МСП утроила охват бизнеса мерами поддержки

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Благодаря усилиям Корпорации МСП, предпринятым совместно с Минэкономразвития и Банком России, число получателей господдержки в сегменте малого и среднего бизнеса за два года выросло почти в 3,5 раза, сообщил генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич.
"Два года мы донастраивали свои системы, чтобы таргетно поддерживать малый и средний бизнес. И мы научились управлять мерами поддержки так, чтобы они подходили для целевой аудитории. Если в 2020 году поддержку получили 40 тысяч предпринимателей, то в 2022 году этот показатель вырос до 135 тысяч. Это 33% от общего числа кредитов, в деньгах - 1,3 триллиона рублей, а с учетом поддержки со стороны ЦБ - почти 1,7 триллиона рублей", - рассказал Исаевич корреспонденту РИА Новости на полях ПМЭФ-2023.
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Глава корпорации добавил, что значительному увеличению охвата предпринимателей господдержкой способствовал запуск зонтичного механизма, позволяющего предпринимателям получать кредит без залога. "Без этого механизма каждая четвертая компания, получившая поддержку, не смогла бы привлечь заемное финансирование", - подчеркнул Исаевич.
Он уточнил, что в рамках господдержки МСП было выдано четверть всех кредитов в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. Также, по его словам, господдержка начала активно проникать в Крым и Севастополь.
«
"Мы видим, что реальный сектор экономики начал получать существенную поддержку. И в сегодняшней повестке красной нитью проходит продолжение политики по улучшению условий для предпринимательской деятельности, возможностей для ведения бизнеса, потому что частная инициатива МСП — это двигатель экономики", - заключил руководитель института развития.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаКорпорация МСПЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Александр Исаевич
 
 
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