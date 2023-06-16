https://ria.ru/20230616/konflikt-1878787754.html

Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше

Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше - РИА Новости, 16.06.2023

Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским африканские лидеры заявили ему о необходимости завершить конфликт как можно раньше. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:25

2023-06-16T20:25

2023-06-16T20:36

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

сирил рамафоса

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским африканские лидеры заявили ему о необходимости завершить конфликт как можно раньше."Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили", - заявил Рамафоса в ходе пресс-конференции в Киеве.

https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html

юар

киев

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в мире, юар, киев, владимир зеленский, сирил рамафоса