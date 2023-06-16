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Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше - РИА Новости, 16.06.2023
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20:25 16.06.2023 (обновлено: 20:36 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/konflikt-1878787754.html
Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше
Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше - РИА Новости, 16.06.2023
Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским африканские лидеры заявили ему о необходимости завершить конфликт как можно раньше. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:25
2023-06-16T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
юар
киев
владимир зеленский
сирил рамафоса
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским африканские лидеры заявили ему о необходимости завершить конфликт как можно раньше."Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили", - заявил Рамафоса в ходе пресс-конференции в Киеве.
https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html
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в мире, юар, киев, владимир зеленский, сирил рамафоса
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Киев, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса
Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше

Рамафоса: африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским африканские лидеры заявили ему о необходимости завершить конфликт как можно раньше.
"Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили", - заявил Рамафоса в ходе пресс-конференции в Киеве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮАРКиевВладимир ЗеленскийСирил Рамафоса
 
 
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