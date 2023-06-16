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Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше
Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше - РИА Новости, 16.06.2023
Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским африканские лидеры заявили ему о необходимости завершить конфликт как можно раньше. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:25
2023-06-16T20:25
2023-06-16T20:36
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским африканские лидеры заявили ему о необходимости завершить конфликт как можно раньше."Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили", - заявил Рамафоса в ходе пресс-конференции в Киеве.
https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Киев, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса
Африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше
Рамафоса: африканские лидеры призвали Зеленского завершить конфликт как можно раньше