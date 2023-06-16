https://ria.ru/20230616/kompaniya-1878705323.html

Путин призвал создать механизм защиты прав владельцев российских компаний

Путин призвал создать механизм защиты прав владельцев российских компаний - РИА Новости, 16.06.2023

Путин призвал создать механизм защиты прав владельцев российских компаний

Нужно запустить механизм защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями через "зарубежные прослойки", сообщил президент России РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:20

2023-06-16T16:20

2023-06-16T16:29

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Нужно запустить механизм защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями через "зарубежные прослойки", сообщил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "В тот же срок (до декабря 2023 года – ред.) нужно запустить механизм защиты прав российских граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями, но через зарубежные, так называемые, "прослойки", - заявил президент России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин