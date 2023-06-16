https://ria.ru/20230616/kiev-1878632709.html

В африканской миссии заявили, что не слышали звуков взрывов и сирен в Киеве

В африканской миссии заявили, что не слышали звуков взрывов и сирен в Киеве - РИА Новости, 16.06.2023

В африканской миссии заявили, что не слышали звуков взрывов и сирен в Киеве

Члены африканской миссии не слышали взрывов или сирен в Киеве, несмотря на объявленную воздушную тревогу и сообщения западных и украинских СМИ о взрывах в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:18

2023-06-16T14:18

2023-06-16T14:55

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Члены африканской миссии не слышали взрывов или сирен в Киеве, несмотря на объявленную воздушную тревогу и сообщения западных и украинских СМИ о взрывах в городе, заявил представитель президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья.Ранее агентство Рейтер передавало, что прибывшая на Украину делегация лидеров африканских стран якобы спускалась в укрытие во время воздушной тревоги."Как ни странно, мы не слышали сирен или взрывов. Африканская мирная миссия проходит по плану... Мы не слышали никаких взрывов. Вместо этого мы видели, как люди неспешно ходили. Все выглядит нормально из того, что мы видели", - написал Магвенья в Twitter.Представитель южноафриканского президента также заявил о распространении дезинформации о взрывах и сиренах, добавив, что снял видео, на котором люди спокойно продолжают своей день. Он также обвинил Рейтер в намеренной дезинформации после сообщений агентства о ситуации в Киеве."Это было, когда произошли так называемые взрывы. Я снял видео из отеля здесь в Киеве. Очень странно, что мы не слышали или не видели взрыва. Очевидно, здесь распространяется намеренная дезинформация... Мы недоумевали, когда нас привезли обратно в отель, и мы проходили по улицам, где люди нормально продолжали день", - приводит слова Магвеньи портал News24.Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрыве в городе. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами. Он отметил, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20230616/initsiativa-1878638051.html

https://ria.ru/20230616/bomboubezhische-1878629957.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, юар, киев, украина, виталий кличко