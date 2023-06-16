https://ria.ru/20230616/kchr-1878779805.html

Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста

Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста - РИА Новости, 16.06.2023

Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста

В Карачаево-Черкесии при взаимодействии с АО "Национальная система платежных карт" создадут карту туриста, которая сделает отдых на курортах республики более... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:39

2023-06-16T19:39

2023-06-16T19:39

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

владимир комлев

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ЧЕРКЕССК, 16 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии при взаимодействии с АО "Национальная система платежных карт" создадут карту туриста, которая сделает отдых на курортах республики более комфортным, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.Глава КЧР подписал соглашение с гендиректором АО "Национальная система платежных карт" Владимиром Комлевым соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества.В рамках сотрудничества в регионе будут реализованы несколько масштабных проектов на базе платежной системы "Мир". Один из них - создание карты туриста."Популяризация бесконтактных платежей, несомненно, важна для всех жителей и гостей нашей республики. В прошлом году нас посетили около 2 миллионов туристов. Эта цифра, безусловно, увеличивается с каждым годом", - написал Темрезов.Он отметил также, что сотрудничество с АО "Национальная система платежных карт" в целом окажет благоприятное воздействие на формирование комфортной среды для населения и экономики, а также повысит туристическую привлекательность региона.

https://ria.ru/20230511/remont-1870997964.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, владимир комлев