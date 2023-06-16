https://ria.ru/20230616/kchr-1878779805.html
Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста
Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста - РИА Новости, 16.06.2023
Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста
В Карачаево-Черкесии при взаимодействии с АО "Национальная система платежных карт" создадут карту туриста, которая сделает отдых на курортах республики более... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:39
2023-06-16T19:39
2023-06-16T19:39
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
владимир комлев
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ЧЕРКЕССК, 16 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии при взаимодействии с АО "Национальная система платежных карт" создадут карту туриста, которая сделает отдых на курортах республики более комфортным, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.Глава КЧР подписал соглашение с гендиректором АО "Национальная система платежных карт" Владимиром Комлевым соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества.В рамках сотрудничества в регионе будут реализованы несколько масштабных проектов на базе платежной системы "Мир". Один из них - создание карты туриста."Популяризация бесконтактных платежей, несомненно, важна для всех жителей и гостей нашей республики. В прошлом году нас посетили около 2 миллионов туристов. Эта цифра, безусловно, увеличивается с каждым годом", - написал Темрезов.Он отметил также, что сотрудничество с АО "Национальная система платежных карт" в целом окажет благоприятное воздействие на формирование комфортной среды для населения и экономики, а также повысит туристическую привлекательность региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рашид темрезов, владимир комлев
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Владимир Комлев
ЧЕРКЕССК, 16 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии при взаимодействии с АО "Национальная система платежных карт" создадут карту туриста, которая сделает отдых на курортах республики более комфортным, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.
Глава КЧР подписал соглашение с гендиректором АО "Национальная система платежных карт" Владимиром Комлевым
соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества.
Темрезов: в 2023 году в КЧР построят и отремонтируют 213 объектов
В рамках сотрудничества в регионе будут реализованы несколько масштабных проектов на базе платежной системы "Мир". Один из них - создание карты туриста.
"Популяризация бесконтактных платежей, несомненно, важна для всех жителей и гостей нашей республики. В прошлом году нас посетили около 2 миллионов туристов. Эта цифра, безусловно, увеличивается с каждым годом", - написал Темрезов.
Он отметил также, что сотрудничество с АО "Национальная система платежных карт" в целом окажет благоприятное воздействие на формирование комфортной среды для населения и экономики, а также повысит туристическую привлекательность региона.