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Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста - РИА Новости, 16.06.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
19:39 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/kchr-1878779805.html
Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста
Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста - РИА Новости, 16.06.2023
Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста
В Карачаево-Черкесии при взаимодействии с АО "Национальная система платежных карт" создадут карту туриста, которая сделает отдых на курортах республики более... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:39
2023-06-16T19:39
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
владимир комлев
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ЧЕРКЕССК, 16 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии при взаимодействии с АО "Национальная система платежных карт" создадут карту туриста, которая сделает отдых на курортах республики более комфортным, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.Глава КЧР подписал соглашение с гендиректором АО "Национальная система платежных карт" Владимиром Комлевым соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества.В рамках сотрудничества в регионе будут реализованы несколько масштабных проектов на базе платежной системы "Мир". Один из них - создание карты туриста."Популяризация бесконтактных платежей, несомненно, важна для всех жителей и гостей нашей республики. В прошлом году нас посетили около 2 миллионов туристов. Эта цифра, безусловно, увеличивается с каждым годом", - написал Темрезов.Он отметил также, что сотрудничество с АО "Национальная система платежных карт" в целом окажет благоприятное воздействие на формирование комфортной среды для населения и экономики, а также повысит туристическую привлекательность региона.
https://ria.ru/20230511/remont-1870997964.html
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рашид темрезов, владимир комлев
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Владимир Комлев

Темрезов: в КЧР создадут платежную карту туриста

© Фото : пресс-служба правительства КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов подписал соглашение с гендиректором АО "Национальная система платежных карт" Владимиром Комлевым
Глава КЧР Рашид Темрезов подписал соглашение с гендиректором АО Национальная система платежных карт Владимиром Комлевым - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 16 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии при взаимодействии с АО "Национальная система платежных карт" создадут карту туриста, которая сделает отдых на курортах республики более комфортным, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.
Глава КЧР подписал соглашение с гендиректором АО "Национальная система платежных карт" Владимиром Комлевым соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества.
Глава КЧР Рашид Темрезов
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В рамках сотрудничества в регионе будут реализованы несколько масштабных проектов на базе платежной системы "Мир". Один из них - создание карты туриста.
"Популяризация бесконтактных платежей, несомненно, важна для всех жителей и гостей нашей республики. В прошлом году нас посетили около 2 миллионов туристов. Эта цифра, безусловно, увеличивается с каждым годом", - написал Темрезов.
Он отметил также, что сотрудничество с АО "Национальная система платежных карт" в целом окажет благоприятное воздействие на формирование комфортной среды для населения и экономики, а также повысит туристическую привлекательность региона.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовВладимир Комлев
 
 
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