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Касперский не ждет появления настоящего киберинтеллекта в этом веке - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
06:26 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/kasperskiy-1878507545.html
Касперский не ждет появления настоящего киберинтеллекта в этом веке
Касперский не ждет появления настоящего киберинтеллекта в этом веке - РИА Новости, 16.06.2023
Касперский не ждет появления настоящего киберинтеллекта в этом веке
Настоящий киберинтеллект вряд ли появится в этом веке, существующим интеллектуальным киберсистемам до него ещё "прыгать и прыгать", поделился мнением с РИА... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T06:26
2023-06-16T06:26
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технологии
евгений касперский
лаборатория касперского
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Настоящий киберинтеллект вряд ли появится в этом веке, существующим интеллектуальным киберсистемам до него ещё "прыгать и прыгать", поделился мнением с РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. "Я отношусь скептически к термину искусственный интеллект, потому что под ним понимают очень умные интеллектуальные киберсистемы. На самом деле, до настоящего интеллекта этим киберсистемам еще прыгать, прыгать и прыгать. Я не думаю, что даже этот настоящий киберинтеллект появится в этом столетии", - заявил он в кулуарах ПМЭФ. По его словам, у использования машинного обучения есть как хорошая, так и плохая сторона. "Систему машинного обучения мы используем для того, чтобы ловить новые, очень сложные, очень профессиональные атаки... Плохо - это то, что некоторые киберпреступные банды начинают тоже использовать системы машинного обучения для организации атак", - резюмировал Касперский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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технологии, евгений касперский, лаборатория касперского, общество
ПМЭФ-2023, Технологии, Евгений Касперский, Лаборатория Касперского, Общество
Касперский не ждет появления настоящего киберинтеллекта в этом веке

Касперский: настоящий киберинтеллект вряд ли появится в этом столетии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский
Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Генеральный директор АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Настоящий киберинтеллект вряд ли появится в этом веке, существующим интеллектуальным киберсистемам до него ещё "прыгать и прыгать", поделился мнением с РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
«
"Я отношусь скептически к термину искусственный интеллект, потому что под ним понимают очень умные интеллектуальные киберсистемы. На самом деле, до настоящего интеллекта этим киберсистемам еще прыгать, прыгать и прыгать. Я не думаю, что даже этот настоящий киберинтеллект появится в этом столетии", - заявил он в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, у использования машинного обучения есть как хорошая, так и плохая сторона. "Систему машинного обучения мы используем для того, чтобы ловить новые, очень сложные, очень профессиональные атаки... Плохо - это то, что некоторые киберпреступные банды начинают тоже использовать системы машинного обучения для организации атак", - резюмировал Касперский.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: нейросеть "Жириновский" и "Душа России"
© Фотохост-агентство РИА Новости

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

Торжественное открытие Форума

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

Стенд компании Газпром Медиа на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

В конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

Сессия: Как будет развиваться российская экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

Презентация нейросети Жириновский

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

Чжан Мин, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

Дмитрий Григоренко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сессия Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора Север Юг: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозо

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ТехнологииЕвгений КасперскийЛаборатория КасперскогоОбщество
 
 
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