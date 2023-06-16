https://ria.ru/20230616/kasperskiy-1878507545.html

Касперский не ждет появления настоящего киберинтеллекта в этом веке

Касперский не ждет появления настоящего киберинтеллекта в этом веке - РИА Новости, 16.06.2023

Касперский не ждет появления настоящего киберинтеллекта в этом веке

Настоящий киберинтеллект вряд ли появится в этом веке, существующим интеллектуальным киберсистемам до него ещё "прыгать и прыгать", поделился мнением с РИА... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T06:26

2023-06-16T06:26

2023-06-16T06:26

пмэф-2023

технологии

евгений касперский

лаборатория касперского

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Настоящий киберинтеллект вряд ли появится в этом веке, существующим интеллектуальным киберсистемам до него ещё "прыгать и прыгать", поделился мнением с РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. "Я отношусь скептически к термину искусственный интеллект, потому что под ним понимают очень умные интеллектуальные киберсистемы. На самом деле, до настоящего интеллекта этим киберсистемам еще прыгать, прыгать и прыгать. Я не думаю, что даже этот настоящий киберинтеллект появится в этом столетии", - заявил он в кулуарах ПМЭФ. По его словам, у использования машинного обучения есть как хорошая, так и плохая сторона. "Систему машинного обучения мы используем для того, чтобы ловить новые, очень сложные, очень профессиональные атаки... Плохо - это то, что некоторые киберпреступные банды начинают тоже использовать системы машинного обучения для организации атак", - резюмировал Касперский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, евгений касперский, лаборатория касперского, общество