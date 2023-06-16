Касперский заявил, что кибератаки на Россию продолжатся

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, в том числе из-за большого населения, рассказал РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в кулуарах ПМЭФ. "Поскольку у нас глобальный бизнес, мы видим кибератаки по всему миру. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, потому что страна большая, объектов у нас очень много, население тоже немалое", — заявил он.Касперский также отметил, что атаки становятся более сложными, однако эту проблему компания решает, в том числе за счет появления новых продуктов, которые могут "ловить" даже самые профессиональные атаки, как это недавно произошло с iPhone. "В целом картинка, она плюс-минус такая же, как и в других более-менее развитых странах", — добавил глава компании. ФСБ в начале июня заявила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" сообщали РИА Новости об обнаружении целевой кибератаки на устройства Apple сотрудников компании по всему миру. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, в том числе из-за большого населения, рассказал РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в кулуарах ПМЭФ.
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"Поскольку у нас глобальный бизнес, мы видим кибератаки по всему миру. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, потому что страна большая, объектов у нас очень много, население тоже немалое", — заявил он.
Касперский также отметил, что атаки становятся более сложными, однако эту проблему компания решает, в том числе за счет появления новых продуктов, которые могут "ловить" даже самые профессиональные атаки, как это недавно произошло с iPhone.
"В целом картинка, она плюс-минус такая же, как и в других более-менее развитых странах", — добавил глава компании.
ФСБ в начале июня заявила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" сообщали РИА Новости об обнаружении целевой кибератаки на устройства Apple сотрудников компании по всему миру.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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