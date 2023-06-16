https://ria.ru/20230616/kasperskiy-1878504401.html

Касперский заявил, что кибератаки на Россию продолжатся

Касперский заявил, что кибератаки на Россию продолжатся - РИА Новости, 16.06.2023

Касперский заявил, что кибератаки на Россию продолжатся

Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, в том числе из-за большого населения, рассказал РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:38

2023-06-16T04:38

2023-06-16T11:17

пмэф-2023

технологии

россия

евгений касперский

лаборатория касперского

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739487552_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3279ba4960b79745eccf373c4d30ef46.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, в том числе из-за большого населения, рассказал РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в кулуарах ПМЭФ. "Поскольку у нас глобальный бизнес, мы видим кибератаки по всему миру. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, потому что страна большая, объектов у нас очень много, население тоже немалое", — заявил он.Касперский также отметил, что атаки становятся более сложными, однако эту проблему компания решает, в том числе за счет появления новых продуктов, которые могут "ловить" даже самые профессиональные атаки, как это недавно произошло с iPhone. "В целом картинка, она плюс-минус такая же, как и в других более-менее развитых странах", — добавил глава компании. ФСБ в начале июня заявила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" сообщали РИА Новости об обнаружении целевой кибератаки на устройства Apple сотрудников компании по всему миру. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, евгений касперский, лаборатория касперского, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество